В Сумах прогремел новый взрыв

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Взрыв снова прогремел во вторник в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".

Ранее во вторник телеканал уже сообщал о взрывах в городе.

"В Сумах был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит воздушная тревога.