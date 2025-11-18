https://ria.ru/20251118/sud-2055837642.html
Суд отказался считать художника Сафронова отцом еще одного ребенка
Пресненский суд Москвы отклонил иск о признании художника Никаса Сафронова отцом еще одного ребенка, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 18.11.2025
