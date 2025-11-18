Рейтинг@Mail.ru
Суд отказался считать художника Сафронова отцом еще одного ребенка - РИА Новости, 18.11.2025
20:21 18.11.2025
Суд отказался считать художника Сафронова отцом еще одного ребенка
Суд отказался считать художника Сафронова отцом еще одного ребенка - РИА Новости, 18.11.2025
Суд отказался считать художника Сафронова отцом еще одного ребенка
Пресненский суд Москвы отклонил иск о признании художника Никаса Сафронова отцом еще одного ребенка, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 18.11.2025
Новости
происшествия, москва, никас сафронов
Происшествия, Москва, Никас Сафронов
Суд отказался считать художника Сафронова отцом еще одного ребенка

Суд отклонил иск о признании художника Сафронова отцом еще одного ребенка

© РИА Новости / Александр Кряжев
Никас Сафронов на ПМЭФ-2025
Никас Сафронов на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Никас Сафронов на ПМЭФ-2025. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Пресненский суд Москвы отклонил иск о признании художника Никаса Сафронова отцом еще одного ребенка, сообщили РИА Новости в суде.
"Решением суда в удовлетворении иска к Никасу Сафронову об установлении отцовства отказано", - сказали в суде.
По данным суда, с иском к художнику обратился Гибас Вакарис.
По данным открытых источников, у Сафронова пять сыновей.
