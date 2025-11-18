Суд отказался считать художника Сафронова отцом еще одного ребенка

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Пресненский суд Москвы отклонил иск о признании художника Никаса Сафронова отцом еще одного ребенка, сообщили РИА Новости в суде.

"Решением суда в удовлетворении иска к Никасу Сафронову об установлении отцовства отказано", - сказали в суде.

По данным суда, с иском к художнику обратился Гибас Вакарис.