Суд взыскал с актера Деревянко более 13 миллионов рублей долга
18:31 18.11.2025 (обновлено: 19:04 18.11.2025)
Суд взыскал с актера Деревянко более 13 миллионов рублей долга
Суд взыскал с актера Деревянко более 13 миллионов рублей долга - РИА Новости, 18.11.2025
Суд взыскал с актера Деревянко более 13 миллионов рублей долга
Измайловский суд Москвы взыскал с актера Павла Деревянко более 13 миллионов рублей долга, сообщили РИА Новости в инстанции. РИА Новости, 18.11.2025
москва
павел деревянко
россия
москва
россия
Новости
ru-RU
москва, павел деревянко, россия
Москва, Павел Деревянко, Россия
Суд взыскал с актера Деревянко более 13 миллионов рублей долга

Суд в Москве взыскал с актера Деревянко более 13 млн рублей долга

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПавел Деревянко
Павел Деревянко. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Измайловский суд Москвы взыскал с актера Павла Деревянко более 13 миллионов рублей долга, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Решением суда удовлетворены исковые требования Николенко С.Д. к Мулузяну Г.В., Деревянко П.С.", - сказали в пресс-службе.
Там добавили, что суд постановил взыскать с ответчиков солидарно задолженность по договору займа, составившую более 13 миллионов рублей, проценты, неустойку и судебные расходы.
Согласно материалам дела, с которыми ранее ознакомились РИА Новости, долг появился после неудачного сотрудничества с криптобизнесменом.
Так, истец Сергей Николенко заключил договор займа с криптобизнесменом Григорием Музуляном и актером Павлом Деревянко о передаче им 5 миллионов рублей. Согласно указанному договору, деньги они должны были вернуть ему в июне 2024 года. Однако этого не произошло, и он обратился в суд.
В свою очередь Деревянко подал встречный иск, в котором просил признать договор займа незаключенным, так как денежных средств от Николенко не получал. Сначала суд принял сторону Деревянко, но это решение отменила кассация и направила дело на пересмотр.
Согласно материалам дела, с Музуляном актер познакомился несколько лет назад. Тот представился ему как успешный криптобизнесмен и предложил инвестировать в проект. Деревянко вложил крупную сумму из личных средств.
Кроме того, по его же совету он набрал кредитов в банках на 56 миллионов рублей и передал их Музуляну. Позднее тот дал артисту подписать большую стопку документов, которые оказались договорами займа на общую сумму более 150 миллионов рублей. Во всех договорах займодавцем был указан Николенко, друг Музуляна.
По данному факту Деревянко обратился в правоохранительные органы, после чего было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по части 4 статьи 159 УК РФ, а сам Музулян арестован. Сейчас он находится в СИЗО, актер проходит по уголовному делу потерпевшим.
Москва Павел Деревянко Россия
 
 
