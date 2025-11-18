Рейтинг@Mail.ru
18:28 18.11.2025
Суд арестовал экс-главу "Сколково" по делу о взяточничестве
Суд арестовал экс-главу "Сколково" по делу о взяточничестве
Замоскворецкий суд столицы арестовал экс-главу "Сколково" Рената Батырова по делу о посредничестве во взяточничестве. РИА Новости, 18.11.2025
происшествия, сколково
Происшествия, Сколково
Суд арестовал экс-главу "Сколково" по делу о взяточничестве

Экс-главу "Сколково" Батырова арестовали за посредничество во взятке

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Замоскворецкий суд столицы арестовал экс-главу "Сколково" Рената Батырова по делу о посредничестве во взяточничестве.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Батырова меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в данных суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
По данным суда, ему вменяется часть 4 статьи 291.1 (посредничество во взяточничестве), санкция которой предусматривает до 11 лет лишения свободы.
Согласно данным из открытых источников и СМИ, человек по фамилии Батыров в 2014-2023 годах был гендиректором технопарка "Сколково", сейчас он предлагает услуги менторства для предпринимателей.
Бывший заместитель губернатора Ростовской области Виталий Кушнарев во время оглашения приговора. 17 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Экс-замгубернатора Ростовской области получил 13 лет колонии за взятку
17 ноября, 14:30
 
ПроисшествияСколково
 
 
