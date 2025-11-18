https://ria.ru/20251118/sud-2055817949.html
Суд арестовал экс-главу "Сколково" по делу о взяточничестве
происшествия
сколково
2025
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Замоскворецкий суд столицы арестовал экс-главу "Сколково" Рената Батырова по делу о посредничестве во взяточничестве.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Батырова меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в данных суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
По данным суда, ему вменяется часть 4 статьи 291.1 (посредничество во взяточничестве), санкция которой предусматривает до 11 лет лишения свободы.
Согласно данным из открытых источников и СМИ, человек по фамилии Батыров в 2014-2023 годах был гендиректором технопарка "Сколково
", сейчас он предлагает услуги менторства для предпринимателей.