Предполагаемого лидера ОПГ "Махонинские"* отправили под домашний арест

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Центральный районный суд Челябинска отправил под домашний арест Александра Махонина, ставшего фигурантом дела об организации преступного сообщества "Махонинские"* (по решению суда признано экстремистским) , сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Советский районный суд Челябинска 14 ноября удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к физлицам, в числе которых Александр и Андрей Махонины, и изъял в доход государства их имущество стоимостью 2,5 миллиарда рублей. Также инстанция признала сообщество экстремистским, деятельность которого на территории РФ запрещена. После заседания суда Александр Махонин был задержан сотрудниками региональных УФСБ РФ и ГУМВД.

"Домашний арест до 24 декабря", – сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-служба Центрального районного суда Челябинска уточняла РИА Новости, что заседание по мере пресечения для Махонина состоится во вторник в 14.00 мск.

Источник отмечал, что в отношении Махонина и иных участников возбуждено уголовное дело по статье 210 УК России (организация преступного сообщества).

В свою очередь Генпрокуратура РФ подала иск в Советский районный суд Челябинска о признании экстремистским и запрете объединения "Махонинские"*, которое функционирует с 1990-х годов, отмечая, что его участники обогащались среди прочего криминальными способами.

Генпрокуратура просила обратить в доход государства коммерческие организации общей стоимостью 2,5 миллиарда рублей, а также более 100 объектов недвижимости и транспортные средства. Ответчиками по иску являются 16 физических лиц, в том числе братья Александр и Андрей Махонины, их родственники и знакомые, а также семь фирм.