https://ria.ru/20251118/sud-2055812296.html
Предполагаемого лидера ОПГ "Махонинские"* отправили под домашний арест
Предполагаемого лидера ОПГ "Махонинские"* отправили под домашний арест - РИА Новости, 18.11.2025
Предполагаемого лидера ОПГ "Махонинские"* отправили под домашний арест
Центральный районный суд Челябинска отправил под домашний арест Александра Махонина, ставшего фигурантом дела об организации преступного сообщества... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T17:59:00+03:00
2025-11-18T17:59:00+03:00
2025-11-18T18:10:00+03:00
происшествия
россия
челябинск
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055813976_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a748775a38f3b05bd7510f2c814a189c.jpg
https://ria.ru/20251113/zaderzhanie-2054853373.html
https://ria.ru/20251106/grazhdanstvo-2053187598.html
россия
челябинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055813976_114:0:1251:853_1920x0_80_0_0_efa5eb5452ba5b8e3d0ac36f16f28343.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, челябинск, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Челябинск, Генеральная прокуратура РФ
Предполагаемого лидера ОПГ "Махонинские"* отправили под домашний арест
Суд в Челябинске отправил под домашний арест Махонина по делу об организации ОПГ
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Центральный районный суд Челябинска отправил под домашний арест Александра Махонина, ставшего фигурантом дела об организации преступного сообщества "Махонинские"* (по решению суда признано экстремистским) , сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Советский районный суд Челябинска
14 ноября удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ
к физлицам, в числе которых Александр и Андрей Махонины, и изъял в доход государства их имущество стоимостью 2,5 миллиарда рублей. Также инстанция признала сообщество экстремистским, деятельность которого на территории РФ запрещена. После заседания суда Александр Махонин был задержан сотрудниками региональных УФСБ РФ и ГУМВД.
"Домашний арест до 24 декабря", – сказал собеседник агентства.
Ранее пресс-служба Центрального районного суда Челябинска уточняла РИА Новости, что заседание по мере пресечения для Махонина состоится во вторник в 14.00 мск.
Источник отмечал, что в отношении Махонина и иных участников возбуждено уголовное дело по статье 210 УК России (организация преступного сообщества).
В свою очередь Генпрокуратура РФ подала иск в Советский районный суд Челябинска о признании экстремистским и запрете объединения "Махонинские"*, которое функционирует с 1990-х годов, отмечая, что его участники обогащались среди прочего криминальными способами.
Генпрокуратура просила обратить в доход государства коммерческие организации общей стоимостью 2,5 миллиарда рублей, а также более 100 объектов недвижимости и транспортные средства. Ответчиками по иску являются 16 физических лиц, в том числе братья Александр и Андрей Махонины, их родственники и знакомые, а также семь фирм.
* по решению суда признано экстремистским