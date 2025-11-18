Рейтинг@Mail.ru
Суд в Стамбуле пересмотрит дело о вилле, на которую претендует Россия
17:34 18.11.2025
Суд в Стамбуле пересмотрит дело о вилле, на которую претендует Россия
Суд в Стамбуле пересмотрит дело о вилле, на которую претендует Россия
в мире
россия
босфор
стамбул
россия
босфор
стамбул
Суд в Стамбуле пересмотрит дело о вилле, на которую претендует Россия

Суд в Стамбуле пересмотрит вопрос о вилле "Тарабья" на Босфоре 9 декабря

СТАМБУЛ, 18 ноя – РИА Новости. Заседание стамбульского суда по пересмотру дела о юридическом статусе виллы "Тарабья" на Босфоре, на которую претендуют РФ, наследники дипломата царской России Николая Свечина и турецкие власти, намечено на 9 декабря, сообщили РИА Новости в юридическом бюро Селима Сарыибрагимоглу.
Посольство РФ в Анкаре 1 ноября призвало турецкую газету Sabah опубликовать опровержение статьи о том, что суд в Стамбуле якобы присудил виллу на берегу Босфора наследникам дипломата царской России Николая Свечина, факты в статье искажены, сообщили РИА Новости в дипмиссии. Газета Sabah сообщила, что суд в Стамбуле спустя 17 лет разбирательств якобы присудил виллу "Тарабья" на берегу Босфора проживающим во Франции наследникам дипломата царской России Николая Свечина, якобы отказав в передаче здания и участка РФ, минфину Турции и Генеральному управлению вакфов в стране. Юристы сообщили РИА Новости, что газета ссылалась на уже аннулированное решение суда, дело направлено на пересмотр.
Вилла Тарабья в Стамбуле, вокруг статуса которой идет судебный процесс - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Появились подробности по делу о вилле в Стамбуле
2 ноября, 13:03
Публикация в газете была основана на решении стамбульского 20-го суда общей юрисдикции от 30 января, которое было полностью аннулировано решением шестой палаты стамбульского регионального суда от 26 сентября. Суд постановил направить дело на пересмотр, установив, что суд первой инстанции провел судебное разбирательство, допустив ошибки, в частности, не были в достаточной мере исследованы архивы, сообщили юристы.
"Стамбульский 20-й суд общей юрисдикции, когда ему вернули дело на рассмотрение, определил день заседания и пригласил стороны, чтобы заслушать их, а также определил срок для сбора недостающих сведений. Первое заседание в рамках пересмотра дела о праве собственности назначено на 9 декабря", - сообщили в бюро.
Посольство РФ подчеркивало, что вилла принадлежит Российской Федерации, соответствующее дело продолжает находиться на рассмотрении судебных органов Турции, окончательное решение не вынесено.
Согласно документам суда, сотрудник посольства Российской империи Свечин в 1868 году приобрел у французской семьи виллу с участком в элитном ныне районе Тарабья. Сделку по поручению и от имени России Свечин заключал на средства, полученные из казны Российской империи. Дипломат скончался в 1903 году в Стамбуле и был похоронен в Ницце.
Вилла Каролины Бонапарт в Италии - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
В Италии продают виллу сестры Наполеона Бонапарта
10 сентября, 17:53
 
