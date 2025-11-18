Рейтинг@Mail.ru
На Урале перевели в СИЗО бывших топ-менеджеров Серовского мехзавода - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/sud-2055791792.html
На Урале перевели в СИЗО бывших топ-менеджеров Серовского мехзавода
На Урале перевели в СИЗО бывших топ-менеджеров Серовского мехзавода - РИА Новости, 18.11.2025
На Урале перевели в СИЗО бывших топ-менеджеров Серовского мехзавода
Свердловский областной суд изменил меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу экс-заместителям гендиректора АО "Серовский механический завод"... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T17:00:00+03:00
2025-11-18T17:00:00+03:00
происшествия
россия
серовский механический завод
свердловский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
https://ria.ru/20251118/ekaterinburg-2055728938.html
https://ria.ru/20251118/ural-2055638406.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, серовский механический завод, свердловский областной суд
Происшествия, Россия, Серовский механический завод, Свердловский областной суд
На Урале перевели в СИЗО бывших топ-менеджеров Серовского мехзавода

Бывших топ-менеджеров Серовского мехзавода Гусманова и Минибаева перевели в СИЗО

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя - РИА Новости. Свердловский областной суд изменил меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу экс-заместителям гендиректора АО "Серовский механический завод" Сергею Гусманову и Сергею Минибаеву, сообщает пресс-служба суда.
"Свердловский областной суд, рассмотрев апелляционные представления прокурора, отменил постановления Серовского районного суда и удовлетворил ходатайства следствия, избрав Минибаеву и Гусманову меру пресечения в виде заключения под стражу по 30 декабря 2025 года. Они были взяты под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.
Александр Неустроев - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
На Урале новое дело возбудили против мужчины, напавшего на мальчика
Вчера, 14:42
Оба бывших топ-менеджера обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой). По версии следствия, они причинили ущерб предприятию на сумму более миллиона рублей.
Суд 2 ноября отправил их под домашний арест по 31 декабря включительно.
По данным с сайта предприятия, АО "Серовский механический завод" является лидером в стране по производству бурового и противоаварийного инструмента для геологоразведочных работ.
Жительница Первоуральска, осужденная за незаконное лишение свободы и истязание своего малолетнего сына - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
На Урале женщина получила три года колонии за избиение сына скалкой
Вчера, 09:43
 
ПроисшествияРоссияСеровский механический заводСвердловский областной суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала