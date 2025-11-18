На Урале перевели в СИЗО бывших топ-менеджеров Серовского мехзавода

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя - РИА Новости. Свердловский областной суд изменил меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу экс-заместителям гендиректора АО "Серовский механический завод" Сергею Гусманову и Сергею Минибаеву, сообщает пресс-служба суда.
"Свердловский областной суд, рассмотрев апелляционные представления прокурора, отменил постановления Серовского районного суда и удовлетворил ходатайства следствия, избрав Минибаеву и Гусманову меру пресечения в виде заключения под стражу по 30 декабря 2025 года. Они были взяты под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.
Оба бывших топ-менеджера обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой). По версии следствия, они причинили ущерб предприятию на сумму более миллиона рублей.
Суд 2 ноября отправил их под домашний арест по 31 декабря включительно.
По данным с сайта предприятия, АО "Серовский механический завод" является лидером в стране по производству бурового и противоаварийного инструмента для геологоразведочных работ.