Суд продолжит слушание иска к бывшим бенефициарам "Корпорации СТС"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя - РИА Новости. Слушание иска Генеральной прокуратуры об изъятии в доход государства активов, среди ответчиков по которому - уральские бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков, продолжится 21 ноября, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

"Объявили перерыв до 21 ноября, 15.00 (13.00. мск)", - сообщили в пресс-службе.

Первое заседание прошло 11 ноября, оно было закрыто от прессы по ходатайству прокуратуры из-за сведений, содержащих коммерческую тайну, хотя представители ответчиков не были согласны с таким решением. При этом адвокаты самих бизнесменов Боброва и Бикова в суд не явились.

Среди физлиц-ответчиков по делу значатся бывшие бенефициары "Корпорации СТС" Бобров и Биков, экс-председатель совета директоров данной корпорации Татьяна Черных, бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, а также гендиректор АО "Облкоммунэнерго" Дмитрий Буданов, которые ранее проходили в качестве ответчиков по иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов "Корпорации СТС" и связанных с ней компаний.

Предыдущий иск был удовлетворен 10 октября Ленинским районным судом. По данным прокуратуры, Биков и Бобров , пользуясь покровительством чиновников, ответственных за сферу ЖКХ, незаконно завладели госпредприятием "Облкоммунэнерго", сформировав за счет него производственный комплекс "Корпорации СТС" и монополизировав предоставление коммунальных услуг на территории Уральского федерального округа, а затем вывели доходы холдинга в размере 12 миллиардов рублей за рубеж. В иске в качестве ответчиков было указано около 40 компаний, почти все они на данный момент перешли в доход РФ

В новом иске Генпрокуратуры в качестве ответчиков-юрлиц указаны компании "Тюменский энергетический альянс" (ООО ТЭА), ООО "Базфорс", которому принадлежит 99,9% акций ООО ТЭА и московская компания ООО "Предприятие проектного финансирования".

В списке третьих лиц, привлеченных к делу, значатся предприятия, работающие в сфере ЖКХ и других отраслях на территории Тюменской области , Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов и ряд физических лиц.

Согласно карточке дела, по иску уже приняты обеспечительные меры, было выдано более 30 исполнительных листов.