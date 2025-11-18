Рейтинг@Mail.ru
Суд продолжит слушание иска к бывшим бенефициарам "Корпорации СТС" - РИА Новости, 18.11.2025
16:16 18.11.2025
Суд продолжит слушание иска к бывшим бенефициарам "Корпорации СТС"
Суд продолжит слушание иска к бывшим бенефициарам "Корпорации СТС" - РИА Новости, 18.11.2025
Суд продолжит слушание иска к бывшим бенефициарам "Корпорации СТС"
Слушание иска Генеральной прокуратуры об изъятии в доход государства активов, среди ответчиков по которому - уральские бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков,... РИА Новости, 18.11.2025
происшествия
свердловская область
россия
тюменская область
алексей бобров
генеральная прокуратура рф
свердловская область
россия
тюменская область
происшествия, свердловская область, россия, тюменская область, алексей бобров, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Свердловская область, Россия, Тюменская область, Алексей Бобров, Генеральная прокуратура РФ
Суд продолжит слушание иска к бывшим бенефициарам "Корпорации СТС"

Слушание иска ГП к бизнесменам Боброву и Бикову продолжится 21 ноября

© РИА НовостиАлексей Бобров
Алексей Бобров - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости
Алексей Бобров. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя - РИА Новости. Слушание иска Генеральной прокуратуры об изъятии в доход государства активов, среди ответчиков по которому - уральские бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков, продолжится 21 ноября, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
"Объявили перерыв до 21 ноября, 15.00 (13.00. мск)", - сообщили в пресс-службе.
Татьяна Черных - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Председателю совета директоров "Корпорации СТС" продлили арест
12 ноября, 12:36
Первое заседание прошло 11 ноября, оно было закрыто от прессы по ходатайству прокуратуры из-за сведений, содержащих коммерческую тайну, хотя представители ответчиков не были согласны с таким решением. При этом адвокаты самих бизнесменов Боброва и Бикова в суд не явились.
Среди физлиц-ответчиков по делу значатся бывшие бенефициары "Корпорации СТС" Бобров и Биков, экс-председатель совета директоров данной корпорации Татьяна Черных, бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, а также гендиректор АО "Облкоммунэнерго" Дмитрий Буданов, которые ранее проходили в качестве ответчиков по иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов "Корпорации СТС" и связанных с ней компаний.
Предыдущий иск был удовлетворен 10 октября Ленинским районным судом. По данным прокуратуры, Биков и Бобров, пользуясь покровительством чиновников, ответственных за сферу ЖКХ, незаконно завладели госпредприятием "Облкоммунэнерго", сформировав за счет него производственный комплекс "Корпорации СТС" и монополизировав предоставление коммунальных услуг на территории Уральского федерального округа, а затем вывели доходы холдинга в размере 12 миллиардов рублей за рубеж. В иске в качестве ответчиков было указано около 40 компаний, почти все они на данный момент перешли в доход РФ.
В новом иске Генпрокуратуры в качестве ответчиков-юрлиц указаны компании "Тюменский энергетический альянс" (ООО ТЭА), ООО "Базфорс", которому принадлежит 99,9% акций ООО ТЭА и московская компания ООО "Предприятие проектного финансирования".
В списке третьих лиц, привлеченных к делу, значатся предприятия, работающие в сфере ЖКХ и других отраслях на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов и ряд физических лиц.
Согласно карточке дела, по иску уже приняты обеспечительные меры, было выдано более 30 исполнительных листов.
Бобров, Черных и Чемезов находятся под стражей по обвинению в мошенничестве, Буданов - в федеральном розыске за хищение более 20 миллионов рублей.
Суд - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Суд в Челябинске рассмотрит иск к объединению "Махонинские"
5 ноября, 19:27
 
ПроисшествияСвердловская областьРоссияТюменская областьАлексей БобровГенеральная прокуратура РФ
 
 
