https://ria.ru/20251118/sud-2055724907.html
В Крыму чиновник получил 5,5 года колонии за хищение грантов Росмолодежи
В Крыму чиновник получил 5,5 года колонии за хищение грантов Росмолодежи - РИА Новости, 18.11.2025
В Крыму чиновник получил 5,5 года колонии за хищение грантов Росмолодежи
Бывший завотделом по развитию творческого потенциала и грантовой поддержки Государственного комитета молодежной политики Крыма получил 5,5 лет колонии и штраф в РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T14:29:00+03:00
2025-11-18T14:29:00+03:00
2025-11-18T14:30:00+03:00
происшествия
республика крым
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
https://ria.ru/20251118/khischenie-2055643864.html
республика крым
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Республика Крым, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Крыму чиновник получил 5,5 года колонии за хищение грантов Росмолодежи
ФСБ: крымский чиновник получил 5,5 года колонии за хищение грантов Росмолодежи
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Бывший завотделом по развитию творческого потенциала и грантовой поддержки Государственного комитета молодежной политики Крыма получил 5,5 лет колонии и штраф в размере миллиона рублей за мошенничество и хищение грантов Росмолодежи, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.
По данным пресс-службы, чиновник склонил знакомых предпринимателей принять участие в конкурсе на получение грантов от Росмолодежи. Впоследствии полученные на реализацию социальных проектов средства были обналичены, но предусмотренные работы не исполнялись. Мошеннические действия чиновника повлекли причинение имущественного ущерба бюджету на сумму 10,5 миллионов рублей, уточнили в ведомстве. Было возбуждено шесть уголовных дел о мошенничестве.
"Чиновник признан виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на пять лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафом в размере миллиона рублей", - говорится в сообщении.