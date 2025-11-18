В Крыму чиновник получил 5,5 года колонии за хищение грантов Росмолодежи

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Бывший завотделом по развитию творческого потенциала и грантовой поддержки Государственного комитета молодежной политики Крыма получил 5,5 лет колонии и штраф в размере миллиона рублей за мошенничество и хищение грантов Росмолодежи, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.

По данным пресс-службы, чиновник склонил знакомых предпринимателей принять участие в конкурсе на получение грантов от Росмолодежи. Впоследствии полученные на реализацию социальных проектов средства были обналичены, но предусмотренные работы не исполнялись. Мошеннические действия чиновника повлекли причинение имущественного ущерба бюджету на сумму 10,5 миллионов рублей, уточнили в ведомстве. Было возбуждено шесть уголовных дел о мошенничестве.