Рейтинг@Mail.ru
В Крыму чиновник получил 5,5 года колонии за хищение грантов Росмолодежи - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:29 18.11.2025 (обновлено: 14:30 18.11.2025)
https://ria.ru/20251118/sud-2055724907.html
В Крыму чиновник получил 5,5 года колонии за хищение грантов Росмолодежи
В Крыму чиновник получил 5,5 года колонии за хищение грантов Росмолодежи - РИА Новости, 18.11.2025
В Крыму чиновник получил 5,5 года колонии за хищение грантов Росмолодежи
Бывший завотделом по развитию творческого потенциала и грантовой поддержки Государственного комитета молодежной политики Крыма получил 5,5 лет колонии и штраф в РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T14:29:00+03:00
2025-11-18T14:30:00+03:00
происшествия
республика крым
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
https://ria.ru/20251118/khischenie-2055643864.html
республика крым
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика крым, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Республика Крым, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Крыму чиновник получил 5,5 года колонии за хищение грантов Росмолодежи

ФСБ: крымский чиновник получил 5,5 года колонии за хищение грантов Росмолодежи

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Бывший завотделом по развитию творческого потенциала и грантовой поддержки Государственного комитета молодежной политики Крыма получил 5,5 лет колонии и штраф в размере миллиона рублей за мошенничество и хищение грантов Росмолодежи, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.
По данным пресс-службы, чиновник склонил знакомых предпринимателей принять участие в конкурсе на получение грантов от Росмолодежи. Впоследствии полученные на реализацию социальных проектов средства были обналичены, но предусмотренные работы не исполнялись. Мошеннические действия чиновника повлекли причинение имущественного ущерба бюджету на сумму 10,5 миллионов рублей, уточнили в ведомстве. Было возбуждено шесть уголовных дел о мошенничестве.
"Чиновник признан виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на пять лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафом в размере миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Экс-замглавы Петербурга обвинили в хищении денег, выделенных на трассу М-12
Вчера, 10:08
 
ПроисшествияРеспублика КрымРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала