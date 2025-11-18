Рейтинг@Mail.ru
Суд отложил заседание по делу бывшего вице-губернатора Рязанской области - РИА Новости, 18.11.2025
14:07 18.11.2025
Суд отложил заседание по делу бывшего вице-губернатора Рязанской области
Суд отложил заседание по делу бывшего вице-губернатора Рязанской области
2025-11-18T14:07:00+03:00
2025-11-18T14:07:00+03:00
происшествия, рязань, рязанская область, генеральная прокуратура рф, рязанский областной суд
Происшествия, Рязань, Рязанская область, Генеральная прокуратура РФ, Рязанский областной суд
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 18 ноя - РИА Новости. Советский районный суд Рязани отложил на 11 декабря заседание по гражданскому делу об имуществе бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Во вторник в Советском районном суде Рязани состоялось заседание по иску Генпрокуратуры к Грекову и другим лицам об обращении в доход государства имущества, в отношении которого не было представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Суд арестовал экс-главу округа Калининградской области
17 ноября, 18:58
Греков принимал в заседании участие по видеоконференцсвязи. Суд приобщил к материалам дела документы по имуществу ответчиков, заключение эксперта, а также заслушал одного свидетеля.
"Судебное заседание отложить на 11 декабря 2025 года в 11.30", - огласила судья.
Ранее суд уже принимал решение о конфискации имущества Грекова в рамках уголовного дела о мошенничестве на 15 миллионов рублей и получении взяток на 136 миллионов рублей. В мае Советский районный суд Рязани приговорил Грекова к 17 годам колонии строгого режима, оштрафовал на 400 миллионов рублей, а также взыскал невозмещенную часть ущерба в сумме более 5 миллионов рублей. Имущество, стоимость которого эквивалентно сумме взяток, было конфисковано в доход государства. Рязанский областной суд смягчил наказание до 16 лет 11 месяцев колонии строгого режима, а штраф - до 399 миллионов 950 тысяч рублей.
Греков работал в должности вице-губернатора - первого заместителя председателя правительства Рязанской области в 2017-2021 годах. Пост вице-губернатора он покинул в январе 2021 года по собственному желанию. Позднее прокуратура региона сообщила, что губернатору вносилось представление по факту предоставления Грековым при назначении на должность ложных сведений об отсутствии погашенной судимости.
Здание Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Суд отменил срок для экс-вице-губернатора Самарской области
15 ноября, 13:42
 
ПроисшествияРязаньРязанская областьГенеральная прокуратура РФРязанский областной суд
 
 
