Суд отложил заседание по делу бывшего вице-губернатора Рязанской области

РЯЗАНЬ, 18 ноя - РИА Новости. Советский районный суд Рязани отложил на 11 декабря заседание по гражданскому делу об имуществе бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Во вторник в Советском районном суде Рязани состоялось заседание по иску Генпрокуратуры к Грекову и другим лицам об обращении в доход государства имущества, в отношении которого не было представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы.

Греков принимал в заседании участие по видеоконференцсвязи. Суд приобщил к материалам дела документы по имуществу ответчиков, заключение эксперта, а также заслушал одного свидетеля.

"Судебное заседание отложить на 11 декабря 2025 года в 11.30", - огласила судья.

Ранее суд уже принимал решение о конфискации имущества Грекова в рамках уголовного дела о мошенничестве на 15 миллионов рублей и получении взяток на 136 миллионов рублей. В мае Советский районный суд Рязани приговорил Грекова к 17 годам колонии строгого режима, оштрафовал на 400 миллионов рублей, а также взыскал невозмещенную часть ущерба в сумме более 5 миллионов рублей. Имущество, стоимость которого эквивалентно сумме взяток, было конфисковано в доход государства. Рязанский областной суд смягчил наказание до 16 лет 11 месяцев колонии строгого режима, а штраф - до 399 миллионов 950 тысяч рублей.