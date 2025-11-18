https://ria.ru/20251118/sud-2055689485.html
Обвинение запросило 14 лет колонии для и.о. вице-премьера Башкирии Марзаева
УФА, 18 ноя - РИА Новости. Гособвинение запросило суд 14 лет лишения свободы и штраф в сумме 560 миллионов рублей исполняющему обязанности вице-премьера правительства Башкирии Алану Марзаеву по делу о получении взятки в размере 37 миллионов рублей, сообщила региональная прокуратура.
В Ленинском районном суде Уфы
проходят прения по уголовному делу в отношении Марзаева, обвиняемого в получение взятки в особо крупном размере, сопряженном с вымогательством.
"Государственный обвинитель предложил суду назначить наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 10-кратном размере взятки (свыше 560 миллионов рублей), с запретом занимать должности в государственных органах на 13 лет с конфискацией в доход государства суммы взятки в размере 37 миллионов рублей, земельного участка и двух жилых домов",- сообщает прокуратура региона.
Судебные прения продолжаются, добавили в ведомстве.
По данным следствия, Марзаев получил взятку в размере 37 миллионов рублей от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство их деятельности и обеспечение госконтрактами на строительство автодорог. Свою вину чиновник не признает.
По уголовному делу также проходили экс-глава минтранса Башкирии Александр Клебанов и глава Ассоциации застройщиков Башкирии Марат Латыпов.
Клебанов, занимавший пост министра транспорта и дорожного хозяйства региона с 2022 года, был арестован в мае 2024 года. СК РФ
сообщал, что чиновника задержали за взятку в размере 5 миллионов рублей от компании-перевозчика в рамках реконструкции автодороги. В марте стало известно, что Клебанов скончался в больнице в Москве
