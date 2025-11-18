Обвинение запросило 14 лет колонии для и.о. вице-премьера Башкирии Марзаева

УФА, 18 ноя - РИА Новости. Гособвинение запросило суд 14 лет лишения свободы и штраф в сумме 560 миллионов рублей исполняющему обязанности вице-премьера правительства Башкирии Алану Марзаеву по делу о получении взятки в размере 37 миллионов рублей, сообщила региональная прокуратура.

В Ленинском районном суде Уфы проходят прения по уголовному делу в отношении Марзаева, обвиняемого в получение взятки в особо крупном размере, сопряженном с вымогательством.

"Государственный обвинитель предложил суду назначить наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 10-кратном размере взятки (свыше 560 миллионов рублей), с запретом занимать должности в государственных органах на 13 лет с конфискацией в доход государства суммы взятки в размере 37 миллионов рублей, земельного участка и двух жилых домов",- сообщает прокуратура региона.

Судебные прения продолжаются, добавили в ведомстве.

По данным следствия, Марзаев получил взятку в размере 37 миллионов рублей от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство их деятельности и обеспечение госконтрактами на строительство автодорог. Свою вину чиновник не признает.

По уголовному делу также проходили экс-глава минтранса Башкирии Александр Клебанов и глава Ассоциации застройщиков Башкирии Марат Латыпов.