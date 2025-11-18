Прокурор попросил дать обвиняемому в подрыве машины офицера в Москве 28 лет

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Прокурор в прениях сторон просит приговорить к 28 годам лишения свободы Евгения Серебрякова, обвиняемого в подрыве автомобиля офицера Минобороны РФ на севере Москвы в 2024 году, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда.
"Прошу… назначить Серебрякову наказание в виде лишения свободы на срок 28 лет с отбыванием первых 7 лет в тюрьме, оставшейся части наказания - в колонии строгого режима, со штрафом в размере 1 миллион рублей", - заявил прокурор.
Серебряков, до ареста проживавший в Москве и работавший аналитиком данных в банке, обвиняется в приготовлении к теракту, теракте, незаконном обороте взрывчатки и в её незаконном изготовлении. Он полностью признал вину и принес извинения потерпевшим, заявил, что совершил преступление по идейным соображениям.
Утром 24 июля 2024 года два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на Синявинской улице на севере Москвы. По данным МВД, произошла детонация неустановленного предмета в автомобиле. По обвинению в покушении на убийство и обороте взрывчатых веществ столичный суд заочно арестовал Серебрякова, который на тот момент уже был задержан в турецком Бодруме, находясь в международном розыске.
Он также признался, что в феврале 2023 года инициативно начал сотрудничество со спецслужбами Украины.
Как стало известно из оглашенного в суде обвинительного заключения, неустановленные лица планировали совершить серию взрывов на территории РФ, Серебрякова, испытывающего неприязнь к российской власти, привлекли в качестве исполнителя преступлений. Сначала обвиняемый следил за старшим следователем управления по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма главного следственного управления СК России, работавшим над делами, связанными с преступлениями украинских военных.
Соучастники оставили для Серебрякова в тайнике взрывчатое вещество C-4, детонаторы и беспроводные Wi-Fi видеокамеры с передатчиком, позднее он их перепрятывал, некоторые части, например, хранил в пустой литровой упаковке молока, другие закопал в Битцевском лесу, отметив дерево рядом с тайником буквой Z.
В какой-то момент заказчики преступления передумали взрывать сотрудника СК, так как "установить его распорядок не удалось", и назначили Серебрякову новую цель, указав на полковника Минобороны РФ, участника СВО. Взрывчатку, заложенную под машиной российского офицера, привели в действие дистанционно при помощи звонка, Серебряков к этому моменту покинул РФ. Здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред, здоровью его супруги – средний вред. Также повреждения получили автомобили, припаркованные рядом со взорванной машиной.
