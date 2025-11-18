Рейтинг@Mail.ru
Прокурор попросил дать обвиняемому в подрыве машины офицера в Москве 28 лет
18.11.2025
12:36 18.11.2025
Прокурор попросил дать обвиняемому в подрыве машины офицера в Москве 28 лет
происшествия
россия
москва
бодрум
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
россия
москва
бодрум
происшествия, россия, москва, бодрум, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины
Происшествия, Россия, Москва, Бодрум, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины
Прокурор попросил дать обвиняемому в подрыве машины офицера в Москве 28 лет

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкОбвиняемый в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы Евгений Серебряков
Обвиняемый в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы Евгений Серебряков. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Прокурор в прениях сторон просит приговорить к 28 годам лишения свободы Евгения Серебрякова, обвиняемого в подрыве автомобиля офицера Минобороны РФ на севере Москвы в 2024 году, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда.
"Прошу… назначить Серебрякову наказание в виде лишения свободы на срок 28 лет с отбыванием первых 7 лет в тюрьме, оставшейся части наказания - в колонии строгого режима, со штрафом в размере 1 миллион рублей", - заявил прокурор.
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Обвиняемый в подрыве машины офицера общался с кураторами через игру
30 октября, 00:19
Серебряков, до ареста проживавший в Москве и работавший аналитиком данных в банке, обвиняется в приготовлении к теракту, теракте, незаконном обороте взрывчатки и в её незаконном изготовлении. Он полностью признал вину и принес извинения потерпевшим, заявил, что совершил преступление по идейным соображениям.
Утром 24 июля 2024 года два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на Синявинской улице на севере Москвы. По данным МВД, произошла детонация неустановленного предмета в автомобиле. По обвинению в покушении на убийство и обороте взрывчатых веществ столичный суд заочно арестовал Серебрякова, который на тот момент уже был задержан в турецком Бодруме, находясь в международном розыске.
В ночь на 26 июля Серебрякова доставили из Турции в Москву. На видео ФСБ он признался, что заложил бомбу под автомобиль, а собирал ее под контролем куратора из СБУ. По словам Серебрякова, за убийство российского офицера ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт.
Он также признался, что в феврале 2023 года инициативно начал сотрудничество со спецслужбами Украины.
Задержание агентов Киева, готовивших по заданию украинских спецслужб убийство российского чиновника - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Агент Киева, готовивший теракт в Москве, проходил по делу об убийстве
10:33
Как стало известно из оглашенного в суде обвинительного заключения, неустановленные лица планировали совершить серию взрывов на территории РФ, Серебрякова, испытывающего неприязнь к российской власти, привлекли в качестве исполнителя преступлений. Сначала обвиняемый следил за старшим следователем управления по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма главного следственного управления СК России, работавшим над делами, связанными с преступлениями украинских военных.
Соучастники оставили для Серебрякова в тайнике взрывчатое вещество C-4, детонаторы и беспроводные Wi-Fi видеокамеры с передатчиком, позднее он их перепрятывал, некоторые части, например, хранил в пустой литровой упаковке молока, другие закопал в Битцевском лесу, отметив дерево рядом с тайником буквой Z.
В какой-то момент заказчики преступления передумали взрывать сотрудника СК, так как "установить его распорядок не удалось", и назначили Серебрякову новую цель, указав на полковника Минобороны РФ, участника СВО. Взрывчатку, заложенную под машиной российского офицера, привели в действие дистанционно при помощи звонка, Серебряков к этому моменту покинул РФ. Здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред, здоровью его супруги – средний вред. Также повреждения получили автомобили, припаркованные рядом со взорванной машиной.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
В ФСБ раскрыли, какие теракты готовит Украина
14 ноября, 07:48
 
