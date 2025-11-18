Рейтинг@Mail.ru
Курского предпринимателя, продавшего прожектор "Азову"*, будут судить - РИА Новости, 18.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
11:26 18.11.2025 (обновлено: 11:27 18.11.2025)
Курского предпринимателя, продавшего прожектор "Азову"*, будут судить
Курского предпринимателя, продавшего прожектор "Азову"*, будут судить
россия
специальная военная операция на украине
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
курск
украина
Россия, Специальная военная операция на Украине, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Курск, Украина
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Прокурор сегодня запросит наказание для предпринимателя, продавшего на Украину прожектор для поиска беспилотников, сообщили РИА Новости во 2-м Западном окружном военном суде.
"Суд во вторник проведет прения сторон по делу Виталия Ревина**", - сказали в суде.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
В ДНР вынесли приговор боевику "Азова"*, расстрелявшему мирного жителя
14 октября, 11:35
Раннее в силовых структурах сообщили РИА Новости, что уроженец Черниговской области Виталий Ревин** признался, что связался с представителем полка "Азов"* (признан в РФ террористической организацией) и предложил ему зенитный прожектор, который сам спроектировал. Он отправил его из Курска в Киев через Литву.
После тестирования прожектора, как рассказал сам задержанный, "азовцы"* сообщили ему, что они удовлетворены результатом и им будет необходимо определенное число таких прожекторов, чтобы сбивать российские беспилотники.
Также мужчина передавал полку всю техническую документацию, консультировал "Азов"* по сборке прожекторов. Для их производства он закупал комплектующие из Китая на собственные средства.
Житель Курска Ревин** внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
* Террористическая организация, запрещенная в России
** Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Девушка, арестованная в Пскове за содействие "Азову"*, признала вину
1 ноября, 06:20
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)КурскУкраина
 
 
