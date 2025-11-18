Курского предпринимателя, продавшего прожектор "Азову"*, будут судить

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Прокурор сегодня запросит наказание для предпринимателя, продавшего на Украину прожектор для поиска беспилотников, сообщили РИА Новости во 2-м Западном окружном военном суде.

После тестирования прожектора, как рассказал сам задержанный, "азовцы"* сообщили ему, что они удовлетворены результатом и им будет необходимо определенное число таких прожекторов, чтобы сбивать российские беспилотники.