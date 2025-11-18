https://ria.ru/20251118/sud-2055667409.html
Курского предпринимателя, продавшего прожектор "Азову"*, будут судить
Курского предпринимателя, продавшего прожектор "Азову"*, будут судить - РИА Новости, 18.11.2025
Курского предпринимателя, продавшего прожектор "Азову"*, будут судить
Прокурор сегодня запросит наказание для предпринимателя, продавшего на Украину прожектор для поиска беспилотников, сообщили РИА Новости во 2-м Западном окружном РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T11:26:00+03:00
2025-11-18T11:26:00+03:00
2025-11-18T11:27:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
курск
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
https://ria.ru/20251014/sud-2048134885.html
https://ria.ru/20251101/pskov-2052240006.html
россия
курск
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), курск, украина
Россия, Специальная военная операция на Украине, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Курск, Украина
Курского предпринимателя, продавшего прожектор "Азову"*, будут судить
Курского предпринимателя Ревина будут судить за проданный "Азову" прожектор
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Прокурор сегодня запросит наказание для предпринимателя, продавшего на Украину прожектор для поиска беспилотников, сообщили РИА Новости во 2-м Западном окружном военном суде.
"Суд во вторник проведет прения сторон по делу Виталия Ревина**", - сказали в суде.
Раннее в силовых структурах сообщили РИА Новости, что уроженец Черниговской области
Виталий Ревин** признался, что связался с представителем полка "Азов"* (признан в РФ
террористической организацией) и предложил ему зенитный прожектор, который сам спроектировал. Он отправил его из Курска
в Киев
через Литву
.
После тестирования прожектора, как рассказал сам задержанный, "азовцы"* сообщили ему, что они удовлетворены результатом и им будет необходимо определенное число таких прожекторов, чтобы сбивать российские беспилотники.
Также мужчина передавал полку всю техническую документацию, консультировал "Азов"* по сборке прожекторов. Для их производства он закупал комплектующие из Китая
на собственные средства.
Житель Курска Ревин** внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
.
* Террористическая организация, запрещенная в России
** Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга