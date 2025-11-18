Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке санитаров морга осудили за кражу украшений с тел умерших
08:08 18.11.2025 (обновлено: 08:11 18.11.2025)
На Камчатке санитаров морга осудили за кражу украшений с тел умерших
П.-КАМЧАТСКИЙ, 18 ноя – РИА Новости. Петропавловск-Камчатский городской суд вынес обвинительный приговор двум местным жителям, работавшим санитарами по транспортировке тел умерших, сообщили в прокуратуре Камчатского края.
"26-летний и 37-летний коллеги признаны виновными в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору (пункт "а" части 2 статьи 158 УК РФ)", - проинформировало надзорное ведомство в Telegram-канале.
Суд установил, что в октябре-ноябре прошлого года санитары, перевозившие тела в морг, похищали с умерших ювелирные украшения.
"Злоумышленники парковали автомобиль в безлюдных местах и снимали с умерших ювелирные украшения. Похищенное сдали в ломбард", - уточняется в приговоре.
Общий ущерб от их действий превысил 100 тысяч рублей.
При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства. "Суд учел признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, позицию государственного обвинителя", - отметили в прокуратуре.
Обоим фигурантам суд назначил по 1 году 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. На осужденных возложены обязанности: не менять место жительства без уведомления инспекции, являться в уголовно-исполнительную инспекцию для контроля и трудоустроиться.
КамчаткаПетропавловск-КамчатскийКамчатский крайОбщество
 
 
