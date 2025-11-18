Рейтинг@Mail.ru
СМИ: суд в Теннесси временно заблокировал размещение нацгвардии в Мемфисе - РИА Новости, 18.11.2025
07:02 18.11.2025
СМИ: суд в Теннесси временно заблокировал размещение нацгвардии в Мемфисе
Суд в американском штате Теннесси временно заблокировал размещение национальной гвардии в городе Мемфис, сообщает газета New York Times. РИА Новости, 18.11.2025
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteВоенные Национальной гвардии США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Военные Национальной гвардии США. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Суд в американском штате Теннесси временно заблокировал размещение национальной гвардии в городе Мемфис, сообщает газета New York Times.
"Судья в Теннесси временно заблокировал размещение национальной гвардии в Мемфисе", - говорится в сообщении.
Президент США Дональд Трамп с июня начал применять практику ввода федеральных силовых ведомств в крупные города страны для борьбы с преступностью. Силы нацгвардии США и других ведомств вводились в Лос-Анджелес, Вашингтон, Чикаго, Мемфис, Портленд и Сан-Франциско. При этом данная практика зачастую сталкивается с противодействием окружных судей, признающих действия администрации Трампа незаконными.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Трамп заявил о снижении преступности в Чикаго и Мемфисе
15 ноября, 04:19
 
