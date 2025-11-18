https://ria.ru/20251118/sud-2055620910.html
СМИ: суд в Теннесси временно заблокировал размещение нацгвардии в Мемфисе
Суд в американском штате Теннесси временно заблокировал размещение национальной гвардии в городе Мемфис, сообщает газета New York Times. РИА Новости, 18.11.2025
