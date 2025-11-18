https://ria.ru/20251118/sud--2055724501.html
Суд оштрафовал эксперта фонда "Свободная Россия"* по иноагентской статье
Суд оштрафовал эксперта фонда "Свободная Россия"* по иноагентской статье - РИА Новости, 18.11.2025
Суд оштрафовал эксперта фонда "Свободная Россия"* по иноагентской статье
Савеловский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей эксперта американского фонда "Свободная Россия"* (Free Russia Foundation, деятельность признана... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T14:28:00+03:00
2025-11-18T14:28:00+03:00
2025-11-18T14:28:00+03:00
россия
москва
василий гатов
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
https://ria.ru/20251116/inoagent-2055244968.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, василий гатов, общество
Россия, Москва, Василий Гатов, Общество
Суд оштрафовал эксперта фонда "Свободная Россия"* по иноагентской статье
Суд оштрафовал эксперта фонда "Свободная Россия" Гатова по иноагентской статье