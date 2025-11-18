Рейтинг@Mail.ru
14:28 18.11.2025
Суд оштрафовал эксперта фонда "Свободная Россия"* по иноагентской статье
россия, москва, василий гатов, общество
Россия, Москва, Василий Гатов, Общество
Суд оштрафовал эксперта фонда "Свободная Россия"* по иноагентской статье

Суд оштрафовал эксперта фонда "Свободная Россия" Гатова по иноагентской статье

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды . Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Савеловский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей эксперта американского фонда "Свободная Россия"* (Free Russia Foundation, деятельность признана нежелательной в РФ, также признан экстремистской организацией) Василия Гатова** (признан в РФ иностранным агентом) по иноагентской статье, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Савеловского районного суда города Москвы Гатов** Василий Викторович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.34 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - рассказали в пресс-службе.
* Признан экстремистской организацией в России
** Признан в России иноагентом
Юрий Дудь* - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Прокурор рассказал, почему Дудь* не указывал в публикациях плашку иноагента
16 ноября, 04:00
 
РоссияМоскваВасилий ГатовОбщество
 
 
