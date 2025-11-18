Суд оштрафовал эксперта фонда "Свободная Россия"* по иноагентской статье

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Савеловский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей эксперта американского фонда "Свободная Россия"* (Free Russia Foundation, деятельность признана нежелательной в РФ, также признан экстремистской организацией) Василия Гатова** (признан в РФ иностранным агентом) по иноагентской статье, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.