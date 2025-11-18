Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
13:29 18.11.2025 (обновлено: 16:28 18.11.2025)
Слова Стубба о России поразили журналиста

© AP Photo / Hannah McKayПрезидент Финляндии Александр Стубб
© AP Photo / Hannah McKay
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Заявление президента Финляндии Александра Стубба о России поразило журналиста Томаса Фази. Об этом он написал в соцсети X.

Накануне глава государства призвал усилить давление на Москву с помощью санкций и дальнейшей поддержки Украины.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Решение Зеленского вызвало панику на Западе
Вчера, 10:36
"Ничто не пугает их больше, чем мир. Они - настоящая угроза Европе", — написал Фази.

Он добавил, что западные политики говорят только о том, как обеспечить продолжение конфликта на Украине, несмотря ни на что.

Владимир Путин не раз заявлял, что Россия выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе — угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящих граждан на Украине.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
На Западе забили тревогу после нового предупреждения Путина
Вчера, 09:58
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияФинляндияУкраинаНАТО
 
 
