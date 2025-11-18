МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Заявление президента Финляндии Александра Стубба о России поразило журналиста Томаса Фази. Об этом он написал в соцсети X.
Накануне глава государства призвал усилить давление на Москву с помощью санкций и дальнейшей поддержки Украины.
"Ничто не пугает их больше, чем мир. Они - настоящая угроза Европе", — написал Фази.
Он добавил, что западные политики говорят только о том, как обеспечить продолжение конфликта на Украине, несмотря ни на что.
Владимир Путин не раз заявлял, что Россия выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе — угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящих граждан на Украине.
