Европе придется вести прямые переговоры с Россией, заявил Стубб

Европейским странам придется вести прямые переговоры с Россией, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Politico. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T05:31:00+03:00
2025-11-18T05:31:00+03:00
2025-11-18T09:20:00+03:00
в мире
россия
европа
финляндия
владимир путин
виктор орбан
politico
евросоюз
россия
европа
финляндия
Новости
ru-RU
