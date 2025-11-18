Рейтинг@Mail.ru
Европе придется вести прямые переговоры с Россией, заявил Стубб
05:31 18.11.2025 (обновлено: 09:20 18.11.2025)
Европе придется вести прямые переговоры с Россией, заявил Стубб
Европе придется вести прямые переговоры с Россией, заявил Стубб - РИА Новости, 18.11.2025
Европе придется вести прямые переговоры с Россией, заявил Стубб
Европейским странам придется вести прямые переговоры с Россией, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Politico. РИА Новости, 18.11.2025
в мире
россия
европа
финляндия
владимир путин
виктор орбан
politico
евросоюз
россия
европа
финляндия
в мире, россия, европа, финляндия, владимир путин, виктор орбан, politico, евросоюз
В мире, Россия, Европа, Финляндия, Владимир Путин, Виктор Орбан, Politico, Евросоюз
Европе придется вести прямые переговоры с Россией, заявил Стубб

Стубб: Европе рано или поздно придется начать прямые переговоры с Россией

© AP Photo / Ebrahim NorooziАлександр Стубб
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Александр Стубб. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Европейским странам придется вести прямые переговоры с Россией, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Politico.
"Когда бы ни наступил момент для прямых переговоров, а он наступит рано или поздно, это нужно будет скоординировать", — сказал он.
Так политик ответил на вопрос, нужно ли Европе осуществлять попытки взаимодействовать с российским президентом Владимиром Путиным.
Как отметил глава МИД Сергей Лавров в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, Москва будет готова к контактам с европейскими партнерами, когда в них пройдет русофобское остервенение. Он добавил, что текущая ситуация не отвечает интересам России и не была ее выбором.
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Заявление Стубба о России вызвало переполох в Финляндии
Вчера, 08:57
 
В мире, Россия, Европа, Финляндия, Владимир Путин, Виктор Орбан, Politico, Евросоюз
 
 
