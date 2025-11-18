Рейтинг@Mail.ru
Ямальские медики проходят стажировку для лучшей помощи участникам СВО - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
15:11 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/stazhirovka-2055743420.html
Ямальские медики проходят стажировку для лучшей помощи участникам СВО
Ямальские медики проходят стажировку для лучшей помощи участникам СВО - РИА Новости, 18.11.2025
Ямальские медики проходят стажировку для лучшей помощи участникам СВО
Ямальские медики, помогающие участникам СВО адаптироваться к мирной жизни, проходят стажировку в профильных учреждениях Ростова-на-Дону, повышение квалификации... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T15:11:00+03:00
2025-11-18T15:11:00+03:00
ямало-ненецкий автономный округ
ростов-на-дону
ямал
салехард
дмитрий артюхов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828500051_0:259:3072:1987_1920x0_80_0_0_80015f3827ce893be7a8ce7488c5af83.jpg
https://ria.ru/20251114/yamal-2055011339.html
https://ria.ru/20251117/yamal-2055442208.html
ростов-на-дону
ямал
салехард
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828500051_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_980935906621af3a3ea176f869d38c7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростов-на-дону, ямал, салехард, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ростов-на-Дону, Ямал, Салехард, Дмитрий Артюхов
Ямальские медики проходят стажировку для лучшей помощи участникам СВО

Ямальские медики проходят стажировку для помощи участникам СВО в Ростове-на-Дону

© Фото : Freepik / ijeabВрач консультирует пациента
Врач консультирует пациента - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© Фото : Freepik / ijeab
Врач консультирует пациента. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САЛЕХАРД, 18 ноя – РИА Новости. Ямальские медики, помогающие участникам СВО адаптироваться к мирной жизни, проходят стажировку в профильных учреждениях Ростова-на-Дону, повышение квалификации поможет улучшить оказание помощи бойцам, сообщает правительство региона.
На обучение направлены 35 медиков из числа психиатров, психотерапевтов, медицинских и клинических психологов округа. Из них 30 человек проходят повышение квалификации в Донском семейном многофункциональном центре, ещё пятеро перенимают опыт у коллег в военном клиническом госпитале.
Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Следующий год на Ямале станет Годом здоровья
14 ноября, 15:37
"Улучшить работу кабинетов медико-психологического консультирования и организовать повышение квалификации профильных специалистов поручил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов во время встречи в Салехарде, приуроченной ко Дню медицинского работника. В госпитале медики переняли опыт у психологов и врачей-психиатров, работающих с участниками боевых действий. Особое внимание уделялось изучению специфики психологических травм и освоению эффективных техник их преодоления", - говорится в сообщении.
В пресс-службе правительства региона отмечают, что здравоохранение ЯНАО сотрудничает с медицинским центром Ростова-на-Дону с 2023 года. За это время 124 специалиста смогли пройти там стажировку. Сейчас кабинеты медико-психологического консультирования работают во всех поликлиниках округа.
Кроме непосредственно врачебной практики, регион реализует ряд социальных инициатив, направленных на всестороннюю поддержку ветеранов СВО. На финальной стадии работа над проектом "Школа психологического сопровождения "СВОИ.БЛИЗКИЕ", ориентированный на обучение близких родственников методикам взаимопомощи и восстановления эмоционального равновесия бойцов, вернувшихся домой.
Рабочие - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
На Ямале активно строятся объекты по программе КРТ
17 ноября, 13:11
 
Ямало-Ненецкий автономный округРостов-на-ДонуЯмалСалехардДмитрий Артюхов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала