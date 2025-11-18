Ямальские медики проходят стажировку для лучшей помощи участникам СВО

САЛЕХАРД, 18 ноя – РИА Новости. Ямальские медики, помогающие участникам СВО адаптироваться к мирной жизни, проходят стажировку в профильных учреждениях Ростова-на-Дону, повышение квалификации поможет улучшить оказание помощи бойцам, сообщает правительство региона.
На обучение направлены 35 медиков из числа психиатров, психотерапевтов, медицинских и клинических психологов округа. Из них 30 человек проходят повышение квалификации в Донском семейном многофункциональном центре, ещё пятеро перенимают опыт у коллег в военном клиническом госпитале.
Следующий год на Ямале станет Годом здоровья
14 ноября, 15:37
"Улучшить работу кабинетов медико-психологического консультирования и организовать повышение квалификации профильных специалистов поручил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов во время встречи в Салехарде, приуроченной ко Дню медицинского работника. В госпитале медики переняли опыт у психологов и врачей-психиатров, работающих с участниками боевых действий. Особое внимание уделялось изучению специфики психологических травм и освоению эффективных техник их преодоления", - говорится в сообщении.
В пресс-службе правительства региона отмечают, что здравоохранение ЯНАО сотрудничает с медицинским центром Ростова-на-Дону с 2023 года. За это время 124 специалиста смогли пройти там стажировку. Сейчас кабинеты медико-психологического консультирования работают во всех поликлиниках округа.
Кроме непосредственно врачебной практики, регион реализует ряд социальных инициатив, направленных на всестороннюю поддержку ветеранов СВО. На финальной стадии работа над проектом "Школа психологического сопровождения "СВОИ.БЛИЗКИЕ", ориентированный на обучение близких родственников методикам взаимопомощи и восстановления эмоционального равновесия бойцов, вернувшихся домой.
На Ямале активно строятся объекты по программе КРТ
17 ноября, 13:11