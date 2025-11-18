Ямальские медики проходят стажировку для лучшей помощи участникам СВО

САЛЕХАРД, 18 ноя – РИА Новости. Ямальские медики, помогающие участникам СВО адаптироваться к мирной жизни, проходят стажировку в профильных учреждениях Ростова-на-Дону, повышение квалификации поможет улучшить оказание помощи бойцам, сообщает правительство региона.

На обучение направлены 35 медиков из числа психиатров, психотерапевтов, медицинских и клинических психологов округа. Из них 30 человек проходят повышение квалификации в Донском семейном многофункциональном центре, ещё пятеро перенимают опыт у коллег в военном клиническом госпитале.

"Улучшить работу кабинетов медико-психологического консультирования и организовать повышение квалификации профильных специалистов поручил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов во время встречи в Салехарде, приуроченной ко Дню медицинского работника. В госпитале медики переняли опыт у психологов и врачей-психиатров, работающих с участниками боевых действий. Особое внимание уделялось изучению специфики психологических травм и освоению эффективных техник их преодоления", - говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства региона отмечают, что здравоохранение ЯНАО сотрудничает с медицинским центром Ростова-на-Дону с 2023 года. За это время 124 специалиста смогли пройти там стажировку. Сейчас кабинеты медико-психологического консультирования работают во всех поликлиниках округа.