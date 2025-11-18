Рейтинг@Mail.ru
СМИ: половина избирателей-лейбористов хотят отставки Стармера до выборов - РИА Новости, 18.11.2025
01:54 18.11.2025
СМИ: половина избирателей-лейбористов хотят отставки Стармера до выборов
СМИ: половина избирателей-лейбористов хотят отставки Стармера до выборов
Почти половина избирателей-лейбористов в Британии хотят, чтобы премьер-министр Кир Стармер ушел в отставку до следующих всеобщих выборов, пишет издание Times по РИА Новости, 18.11.2025
СМИ: половина избирателей-лейбористов хотят отставки Стармера до выборов

© AP Photo / Kin CheungКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Кир Стармер . Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Почти половина избирателей-лейбористов в Британии хотят, чтобы премьер-министр Кир Стармер ушел в отставку до следующих всеобщих выборов, пишет издание Times по итогам проведенного для него исследования компанией YouGov.
"По данным опроса, организованного Times, почти половина всех избирателей-лейбористов хотят, чтобы сэр Кир Стармер покинул Даунинг-стрит к следующим выборам", - пишет издание.
В частности, 23% избирателей хотят, чтобы он ушел в отставку прямо сейчас, а 22% - чтобы покинул пост в какой-то момент до следующих выборов. При этом 34% респондентов решили, что ему следует и дальше возглавлять лейбористскую партию на выборах.
Исследование проводилось с 12 по 13 ноября среди 2100 британцев. Данные о статистической погрешности не приводятся.
В октябре лейбористская партия Стармера поставила антирекорд по популярности в исследовании компании YouGov. Только 17% избирателей отдали бы ей свой голос на выборах. В материалах лидирует Reform UK с 27% поддержки.
