Историк рассказал, почему СССР настаивал на суде над нацистами

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Именно Советский Союз настаивал на суде над нацистскими преступниками, тогда как США и Великобритания собирались просто расстрелять верхушку Рейха, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Института российской истории РАН, главный специалист Российского государственного архива социально-политической истории Сергей Соловьев.

Нюрнбергский процесс над высшими руководителями гитлеровской Германии проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Нюрнбергском Дворце правосудия.

"Путь к Нюрнбергскому процессу был сложным. Сначала представители США Великобритании выступали против того, чтобы судить нацистских преступников. <…> Советское руководство предлагало союзникам провести открытый международный трибунал с соблюдением юридических норм. Английское и американское руководство считали по-другому – что нацистских преступников надо просто взять и расстрелять, а если и проводить суд, то "не слишком юридический", как говорил (Уинстон) Черчилль", - заявил Соловьев

По словам историка, во-первых, Вашингтон Лондон останавливали негативный опыт судов после Первой мировой, когда победители планировали судить верхушку Германии, однако суды провалились.

"Кроме того, у каждой из сторон-победителей были свои "скелеты в шкафу". Для США это была система сегрегации чернокожего населения в США, а также экономические связи с Германией до Второй мировой войны. Для Великобритании – Мюнхенское соглашение с (Адольфом) Гитлером, которое отдало Чехословакию Гитлеру на расправу. Для СССР – секретные протоколы к пакту о ненападении с Германией (пакта Молотова-Риббентропа). Англичане и американцы считали, что скрыть все эти подводные камни не удастся, что они выплывут в процессе и он опять провалится", - рассказал историк.

Парадокс в том, что именно СССР, в котором была сталинская диктатура, настаивал на открытом, публичном процессе с соблюдением юридических норм, а демократические союзники настаивали на расстреле.

"Окончательное решение было принято уже после Ялтинской конференции, причем Великобритания согласилась на процесс с большой неохотой только в начале мая 1945 года", - отметил Соловьев.

Впервые мысль о том, что надо создать международную комиссию, которая бы расследовала преступления нацистов, уже вскоре после начала войны предложил советский ученый Петр Капица , и об этом предложении было доложено Иосифу Сталину

"Нацистов с самого начала войны, но особенно после первого ее месяца, советское руководство представляло именно как преступников и палачей, что соответствовало действительности. Сама необходимость процесса проистекала из того, что нацисты творили – когда правда об их преступлениях стала выходить наружу. Например, после победы под Москвой , когда Красная армия начала освобождать большие территории, захваченные нацистами. Были освобождены лагеря военнопленных с гигантским количеством погибших, советские солдаты увидели сожженные деревни, зачастую уничтоженные вместе с жителями. Стали узнавать про действия айнзацгрупп, которые шли за немецкими войсками и уничтожали евреев, коммунистов, политработников, цыган. Вот это все стало известно, и это все нужно было расследовать и за это наказывать", - рассказал историк.

Он отметил, что этот настрой на суд над нацистами укладывался в логику отношения большевиков к нацистам в целом.

"Большевики осуждали фашизм еще с самого начала его существования, с начала 1920-х годов. Хотя тогда еще не творились те чудовищные преступления, которыми нацисты и другие фашистские режимы "прославились" впоследствии, но их сущность советскими политическими деятелями и историками была схвачена очень рано. Перерыв в этой антифашистской пропаганде был только во время действия пакта Молотова-Риббентропа, с 23 августа 1939 года по 22 июня 1941 года", - рассказал историк.

Соловьев отметил, что Нюрнбергскому процессу предшествовала большая подготовительная работа. Например, советская Чрезвычайная комиссия по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков была образована еще в ноябре 1942 года. Материалы комиссии вошли затем в обвинительное заключение и доказательную базу на Нюрнбергском процессе.