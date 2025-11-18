Рейтинг@Mail.ru
США одобрили возможную продажу Киеву оборудования для обслуживания Patriot
23:31 18.11.2025
США одобрили возможную продажу Киеву оборудования для обслуживания Patriot
США одобрили возможную продажу Киеву оборудования для обслуживания Patriot
в мире, сша, украина, киев, государственный департамент сша, lockheed martin
В мире, США, Украина, Киев, Государственный департамент США, Lockheed Martin
США одобрили возможную продажу Киеву оборудования для обслуживания Patriot

Госдеп одобрил возможную продажу Киеву оборудования для обслуживания Patriot

© AP Photo / Czarek SokolowskiЗенитный ракетный комплекс Patriot
Зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Зенитный ракетный комплекс Patriot . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 ноя — РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине оборудования и услуг по обслуживанию зенитных ракетных комплексов Patriot на сумму до 105 миллионов долларов, уведомление об этом направлено в конгресс, следует из заявления Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA).
Как уточняется, украинская сторона запросила услуги и материалы для поддержания работоспособности комплексов, включая модернизацию пусковых установок M901 до стандарта M903, поставку классифицированных и неклассифицированных перечней комплектующих, средств наземного обеспечения, запасных частей, аксессуаров, а также обучение и логистическую поддержку.
В DSCA отметили, что предполагаемая сделка "поддержит внешнеполитические и национальные интересы США", усилив возможности Украины в сфере самообороны и региональной безопасности. В ведомстве считают, что Киев "не столкнется с трудностями" при интеграции оборудования в свои вооружённые силы, а продажа не изменит военный баланс в регионе.
Главными подрядчиками по проекту станут компании RTX Corporation и Lockheed Martin. Для реализации сделки предусматривается командирование примерно пяти представителей правительства США и пятнадцати сотрудников подрядных организаций на срок до месяца в европейское командование вооружённых сил США для проведения обучения и встреч.
В DSCA добавили, что окончательная стоимость будет зависеть от уточненных требований и параметров будущих соглашений.
В миреСШАУкраинаКиевГосударственный департамент СШАLockheed Martin
 
 
