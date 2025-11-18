Рейтинг@Mail.ru
21:04 18.11.2025 (обновлено: 21:05 18.11.2025)
Саудовская Аравия закупит у США истребители F-35, заявил Трамп
Саудовская Аравия закупит у США истребители F-35, заявил Трамп
Саудовская Аравия закупит у США истребители F-35, поставки осуществит концерн Lockheed Martin, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 18.11.2025
Саудовская Аравия закупит у США истребители F-35, заявил Трамп

Трамп: Саудовская Аравия закупит у США истребители F-35

© Flickr / createordieАмериканский истребитель F-35 Lightning II
Американский истребитель F-35 Lightning II - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© Flickr / createordie
Американский истребитель F-35 Lightning II. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Саудовская Аравия закупит у США истребители F-35, поставки осуществит концерн Lockheed Martin, заявил президент США Дональд Трамп.
"Они закупят F-35 и закупят их у Lockheed Martin", - сказал Трамп в Белом доме на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.
