США работают над передачей новейших микрочипов Эр-Рияду, заявил Трамп
США работают над выдачей разрешения на передачу Саудовской Аравии микрочипов новейшего поколения, заявил во вторник президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. РИА Новости, 18.11.2025
в мире
сша
саудовская аравия
дональд трамп
