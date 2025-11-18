Рейтинг@Mail.ru
США работают над передачей новейших микрочипов Эр-Рияду, заявил Трамп
20:57 18.11.2025
США работают над передачей новейших микрочипов Эр-Рияду, заявил Трамп
США работают над передачей новейших микрочипов Эр-Рияду, заявил Трамп - РИА Новости, 18.11.2025
США работают над передачей новейших микрочипов Эр-Рияду, заявил Трамп
США работают над выдачей разрешения на передачу Саудовской Аравии микрочипов новейшего поколения, заявил во вторник президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. РИА Новости, 18.11.2025
в мире, сша, саудовская аравия, дональд трамп
В мире, США, Саудовская Аравия, Дональд Трамп
США работают над передачей новейших микрочипов Эр-Рияду, заявил Трамп

Трамп: США работают над разрешением на экспорт новейших микрочипов Эр-Рияду

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. США работают над выдачей разрешения на передачу Саудовской Аравии микрочипов новейшего поколения, заявил во вторник президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
"Это может стать частью сегодняшних объявлений, однако это также то, над чем мы работаем", - сказал Трамп, комментируя данный вопрос на встрече с саудовским кронпринцем в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время всречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Саудовская Аравия увеличит инвестиции в экономику США до триллиона долларов
В мире, США, Саудовская Аравия, Дональд Трамп
 
 
