В США обратили внимание на гонения на УПЦ, заявил эксперт

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В США обратили внимание на гонения украинских властей на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), заявил РИА Новости директор Института религии и политики Антон Игнатенко, комментируя предстоящую во вторник встречу представителей американского Госдепа с делегацией УПЦ.
Государственный департамент США ранее сообщил о встрече во вторник заместителя главы ведомства Сары Роджерс с делегацией УПЦ в закрытом от прессы режиме. Ранее издание Hill со ссылкой на заявление представителя Белого дома сообщало, что управление по вопросам веры Белого дома встретится с делегацией американских представителей православной церкви для обсуждения преследования УПЦ. По сведениям издания, в делегацию войдут представители Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ), Православной церкви в Америке (ПЦА), епископ Вашингтонско-Нью-Йоркский и Восточно-Американский Сербской православной церкви (СПЦ) Ириней (Добриевич), а также член группы юристов, представляющей каноническую УПЦ, Питер Флю, и сопредседатель Национальной федерации молодых республиканцев Кэтрин Уайтфорд, поддержанная адвокатом канонической УПЦ Робертом Амстердамом.
"Самая многочисленная и влиятельная православная церковь в США – это структуры Константинопольского патриархата, но он как раз за ПЦУ( Православная церковь Украины, раскольническая структура – ред.). А в делегацию входят представители иных церквей. Повестка встречи – обсуждение эскалации нарушений религиозной свободы, совершаемых против Украинской православной церкви украинскими властями, – сказал Игнатенко РИА Новости.
Он отметил, что в последнее время солидарность и взаимопомощь тех консерваторов и традиционалистов, кому противостоят либеральные круги и институты, стала значимой международно-правовой тенденцией.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую УПЦ – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь.
