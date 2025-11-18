В США обратили внимание на гонения на УПЦ, заявил эксперт

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В США обратили внимание на гонения украинских властей на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), заявил РИА Новости директор Института религии и политики Антон Игнатенко, комментируя предстоящую во вторник встречу представителей американского Госдепа с делегацией УПЦ.

Государственный департамент США ранее сообщил о встрече во вторник заместителя главы ведомства Сары Роджерс с делегацией УПЦ в закрытом от прессы режиме. Ранее издание Hill со ссылкой на заявление представителя Белого дома сообщало, что управление по вопросам веры Белого дома встретится с делегацией американских представителей православной церкви для обсуждения преследования УПЦ. По сведениям издания, в делегацию войдут представители Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ), Православной церкви в Америке (ПЦА), епископ Вашингтонско-Нью-Йоркский и Восточно-Американский Сербской православной церкви (СПЦ) Ириней (Добриевич), а также член группы юристов, представляющей каноническую УПЦ, Питер Флю, и сопредседатель Национальной федерации молодых республиканцев Кэтрин Уайтфорд, поддержанная адвокатом канонической УПЦ Робертом Амстердамом.

"Самая многочисленная и влиятельная православная церковь в США – это структуры Константинопольского патриархата, но он как раз за ПЦУ( Православная церковь Украины, раскольническая структура – ред.). А в делегацию входят представители иных церквей. Повестка встречи – обсуждение эскалации нарушений религиозной свободы, совершаемых против Украинской православной церкви украинскими властями, – сказал Игнатенко РИА Новости.

Он отметил, что в последнее время солидарность и взаимопомощь тех консерваторов и традиционалистов, кому противостоят либеральные круги и институты, стала значимой международно-правовой тенденцией.

"В этом русле очень важно противостояние войне с христианством по всему миру, и разве Украина тут менее заслуживает внимания, чем Нигерия ? Думаю, что крепнущий интерес властей США к гонениям на УПЦ может укладываться в этот набирающий силу поток", – заключил эксперт.