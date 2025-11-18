Рейтинг@Mail.ru
США идут по пути эскалации из-за утраты статуса гегемона, считает эксперт - РИА Новости, 18.11.2025
15:56 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/ssha-2055760427.html
США идут по пути эскалации из-за утраты статуса гегемона, считает эксперт
США идут по пути эскалации из-за утраты статуса гегемона, считает эксперт - РИА Новости, 18.11.2025
США идут по пути эскалации из-за утраты статуса гегемона, считает эксперт
Эскалационные действия США в Латинской Америке обусловлены постепенной утратой ими статуса государства-гегемона, поделился мнением в беседе с РИА Новости член... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T15:56:00+03:00
2025-11-18T15:56:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
вашингтон (штат)
дональд трамп
николас мадуро
в мире, сша, венесуэла, вашингтон (штат), дональд трамп, николас мадуро
В мире, США, Венесуэла, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Николас Мадуро
США идут по пути эскалации из-за утраты статуса гегемона, считает эксперт

Бланко: США в Латинской Америке идут по пути эскалации из-за утраты гегемонии

Белый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости, Олег Краев. Эскалационные действия США в Латинской Америке обусловлены постепенной утратой ими статуса государства-гегемона, поделился мнением в беседе с РИА Новости член комиссии по международным делам уругвайской правящей партии "Широкий фронт" и аналитик в сфере международных отношений Исмаэль Бланко.
В воскресенье в ВМС США на фоне эскалации с Венесуэлой сообщили, что авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford прибыла в Карибское море.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Офицер ВМС объяснил агрессивную политику Трампа в Латинской Америке
Вчера, 04:06
"США находятся перед лицом постепенно формирующегося миропорядка, в котором у них не будет статуса гегемона. Единственное, в чем США сегодня могут доминировать, – это не технологии, не наука, не торговля, а навязывание воли военной силой", - заявил эксперт.
Собеседник агентства отметил, что в свете тенденции к формированию многополярного, полицентричного мироустройства внешняя политика США радикализируется, а латиноамериканский регион входит в период острых угроз безопасности. В качестве примера Бланко назвал американские учения возле берегов Тринидада-и-Тобаго, возобновление военной активности в Панаме, а также возвращение Вашингтона к практикам второй половины 20 века с использованием приемов и методов "психологической, пропагандистской войны".
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
Фельетон - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Трамп пока не принял решения об ударах по Венесуэле, сообщает CNN
17 ноября, 18:41
 
В миреСШАВенесуэлаВашингтон (штат)Дональд ТрампНиколас Мадуро
 
 
