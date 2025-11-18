США идут по пути эскалации из-за утраты статуса гегемона, считает эксперт

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости, Олег Краев. Эскалационные действия США в Латинской Америке обусловлены постепенной утратой ими статуса государства-гегемона, поделился мнением в беседе с РИА Новости член комиссии по международным делам уругвайской правящей партии "Широкий фронт" и аналитик в сфере международных отношений Исмаэль Бланко.