США идут по пути эскалации из-за утраты статуса гегемона, считает эксперт

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости, Олег Краев. Эскалационные действия США в Латинской Америке обусловлены постепенной утратой ими статуса государства-гегемона, поделился мнением в беседе с РИА Новости член комиссии по международным делам уругвайской правящей партии "Широкий фронт" и аналитик в сфере международных отношений Исмаэль Бланко.
В воскресенье в ВМС США на фоне эскалации с Венесуэлой сообщили, что авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford прибыла в Карибское море.
"США находятся перед лицом постепенно формирующегося миропорядка, в котором у них не будет статуса гегемона. Единственное, в чем США сегодня могут доминировать, – это не технологии, не наука, не торговля, а навязывание воли военной силой", - заявил эксперт.
Собеседник агентства отметил, что в свете тенденции к формированию многополярного, полицентричного мироустройства внешняя политика США радикализируется, а латиноамериканский регион входит в период острых угроз безопасности. В качестве примера Бланко назвал американские учения возле берегов Тринидада-и-Тобаго, возобновление военной активности в Панаме, а также возвращение Вашингтона к практикам второй половины 20 века с использованием приемов и методов "психологической, пропагандистской войны".
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.