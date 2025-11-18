Рейтинг@Mail.ru
В США обвинили радикалов в дискредитации полиции с помощью ИИ
14:06 18.11.2025
В США обвинили радикалов в дискредитации полиции с помощью ИИ
В США обвинили радикалов в дискредитации полиции с помощью ИИ - РИА Новости, 18.11.2025
В США обвинили радикалов в дискредитации полиции с помощью ИИ
Министерство внутренней безопасности США (МВБ) обвинило радикалов в дискредитации иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) с помощью фейковых видео,... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T14:06:00+03:00
2025-11-18T14:06:00+03:00
в мире
сша
министерство внутренней безопасности сша
сша
Новости
ru-RU
в мире, сша, министерство внутренней безопасности сша
В мире, США, Министерство внутренней безопасности США
В США обвинили радикалов в дискредитации полиции с помощью ИИ

МВБ обвинило радикалов в дискредитации полиции США с помощью созданных ИИ видео

Флаг США
Флаг США
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Флаг США. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Министерство внутренней безопасности США (МВБ) обвинило радикалов в дискредитации иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) с помощью фейковых видео, сгенерированных нейросетью.
Газета New York Post ранее опубликовала видеоматериал, рассказывающий о распространении в соцсетях сгенерированных нейросетью видео, на которых правоохранители сгоняют мигрантов в машины, отрывая их от детей и приказывая заложить руки за спину: такие ролики набирают сотни тысяч просмотров.
"Радикалы, настроенные против ICE, настолько отчаялись в (своих попытках - ред.) демонизировать американские правоохранительные органы, что стали создавать сгенерированные ИИ видео для разжигания ненависти (в отношении миграционного ведомства - ред.)", - говорится в сообщении МВБ в соцсети X.
В МВБ добавили, что фейковые видео способствуют росту числа нападений на сотрудников ICE на 1000% и росту числа угроз убийства в их адрес почти на 8000%. Министерство призвало прекратить распространение подобных фейков.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
Завирусившееся в фото с пожаром возле надписи Hollywood в Калифорнии, США - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Пользователи соцсетей назвали фото с горящим знаком Hollywood фейком
В мире, США, Министерство внутренней безопасности США
 
 
