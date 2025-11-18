https://ria.ru/20251118/ssha-2055714760.html
В США обвинили радикалов в дискредитации полиции с помощью ИИ
В США обвинили радикалов в дискредитации полиции с помощью ИИ - РИА Новости, 18.11.2025
В США обвинили радикалов в дискредитации полиции с помощью ИИ
Министерство внутренней безопасности США (МВБ) обвинило радикалов в дискредитации иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) с помощью фейковых видео,... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T14:06:00+03:00
2025-11-18T14:06:00+03:00
2025-11-18T14:06:00+03:00
в мире
сша
министерство внутренней безопасности сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112626/47/1126264769_0:93:3072:1821_1920x0_80_0_0_22204d68b12245055069d931ed1a92b5.jpg
https://ria.ru/20250109/hollywood-1992886631.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112626/47/1126264769_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ce9081793a6e2ee9606423c73f75d5c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, министерство внутренней безопасности сша
В мире, США, Министерство внутренней безопасности США
В США обвинили радикалов в дискредитации полиции с помощью ИИ
МВБ обвинило радикалов в дискредитации полиции США с помощью созданных ИИ видео
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Министерство внутренней безопасности США (МВБ) обвинило радикалов в дискредитации иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) с помощью фейковых видео, сгенерированных нейросетью.
Газета New York Post ранее опубликовала видеоматериал, рассказывающий о распространении в соцсетях сгенерированных нейросетью видео, на которых правоохранители сгоняют мигрантов в машины, отрывая их от детей и приказывая заложить руки за спину: такие ролики набирают сотни тысяч просмотров.
"Радикалы, настроенные против ICE, настолько отчаялись в (своих попытках - ред.) демонизировать американские правоохранительные органы, что стали создавать сгенерированные ИИ видео для разжигания ненависти (в отношении миграционного ведомства - ред.)", - говорится в сообщении
МВБ в соцсети X.
В МВБ добавили, что фейковые видео способствуют росту числа нападений на сотрудников ICE на 1000% и росту числа угроз убийства в их адрес почти на 8000%. Министерство призвало прекратить распространение подобных фейков.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США
пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.