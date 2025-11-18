В США обвинили радикалов в дискредитации полиции с помощью ИИ

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Министерство внутренней безопасности США (МВБ) обвинило радикалов в дискредитации иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) с помощью фейковых видео, сгенерированных нейросетью.

Газета New York Post ранее опубликовала видеоматериал, рассказывающий о распространении в соцсетях сгенерированных нейросетью видео, на которых правоохранители сгоняют мигрантов в машины, отрывая их от детей и приказывая заложить руки за спину: такие ролики набирают сотни тысяч просмотров.

"Радикалы, настроенные против ICE, настолько отчаялись в (своих попытках - ред.) демонизировать американские правоохранительные органы, что стали создавать сгенерированные ИИ видео для разжигания ненависти (в отношении миграционного ведомства - ред.)", - говорится в сообщении МВБ в соцсети X.

В МВБ добавили, что фейковые видео способствуют росту числа нападений на сотрудников ICE на 1000% и росту числа угроз убийства в их адрес почти на 8000%. Министерство призвало прекратить распространение подобных фейков.