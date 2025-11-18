Рейтинг@Mail.ru
Грэм* заявил об угрозе из Мексики для США после слов Трампа - РИА Новости, 18.11.2025
02:04 18.11.2025
Грэм* заявил об угрозе из Мексики для США после слов Трампа
Грэм* заявил об угрозе из Мексики для США после слов Трампа
Грэм* заявил об угрозе из Мексики для США после слов Трампа

Грэм заявил об угрозе из Мексики для США после слов Трампа о борьбе с картелями

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и сенатор Линдси Грэм*
Дональд Трамп и сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и сенатор Линдси Грэм*. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил об угрозе из Мексики для США после обещания президента Дональда Трампа бороться с наркокартелями.
"Значительные части страны контролируется наркокартелями. Это прямая угроза не только народу Мексики, но и народу США. Эта динамика должна измениться немедленно", - написал Грэм* в соцсети Х.
Трамп ранее допустил нанесение ударов по территории Мексики для остановки наркотрафика.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Трамп не сказал, согласовывал бы он с Мексикой действия армии США
Вчера, 23:46
 
В миреСШАМексикаРоссияДональд Трамп
 
 
