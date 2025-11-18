https://ria.ru/20251118/ssha-2055601879.html
Грэм* заявил об угрозе из Мексики для США после слов Трампа
Грэм* заявил об угрозе из Мексики для США после слов Трампа - РИА Новости, 18.11.2025
Грэм* заявил об угрозе из Мексики для США после слов Трампа
Американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил об угрозе из Мексики для США после обещания президента Дональда... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T02:04:00+03:00
2025-11-18T02:04:00+03:00
2025-11-18T02:04:00+03:00
в мире
сша
мексика
россия
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026217250_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_335adedaf4c825ff1f888b6ef8b01abb.jpg
https://ria.ru/20251117/ssha-2055592549.html
сша
мексика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026217250_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_789fe0c4f234da11d80ede2b889f681e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, мексика, россия, дональд трамп
В мире, США, Мексика, Россия, Дональд Трамп
Грэм* заявил об угрозе из Мексики для США после слов Трампа
Грэм заявил об угрозе из Мексики для США после слов Трампа о борьбе с картелями