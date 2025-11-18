Спецоперация, 18 ноября: российские бойцы освободили два населенных пункта

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Российские военные за сутки освободили населенные пункты Цегельное Харьковской области и Нечаевка Днепропетровской области, сообщили во вторник в Минобороны России.

За сутки потери ВСУ составили порядка 1110 военнослужащих, ПВО РФ сбила три авиабомбы и 206 БПЛА.

Бойцы российской группировки войск "Запад" отбили контратаку в районе Благодатовки, с помощью которой украинские формирования намеревались прорваться из кольца окружения. Такого же результата добились войска группировки "Центр", отразившие шесть атак из Гришино по деблокированию окруженных в Красноармейске подразделений ВСУ.

Группировка "Центр" также взяла в плен в Красноармейске двух украинских военнослужащих, переодетых "по гражданке". "Боевики использовали гражданскую одежду для маскировки от ответного огня. И по приказу командования должны были расстреливать мирных жителей, пытавшихся выйти к российским военным", - пояснили в российском оборонном ведомстве.

На видео, предоставленном Минобороны России, показаны награбленные предметы домашнего обихода, в том числе DVD-диск "Чечня-Афганистан", содержащий в том числе фильмы "9 рота", "Афганский блокпост" и "Война". На вопрос российского бойца, зачем им все это нужно, один из плененных ответил: "Думал, может, когда-нибудь посмотрю".

В ответ на террористические атаки Украины на гражданские объекты на территории России ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетической и железнодорожной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, воинскому эшелону с бронетехникой, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.

Украина устроила блэкаут в ДНР

Украинские войска совершили беспрецедентную атаку на энергосистему ДНР, повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС, сообщил глава республики Денис Пушилин

Более 250 объектов связи в Донецке и других городах ДНР остались без штатного электроснабжения из-за атак украинских БПЛА, узловые объекты переведены в работу от автономных источников питания, ведутся восстановительные работы.

Всего электроэнергия не поступала 65% потребителей, на фоне перебоев с электроэнергией будут работать только те школы и дошкольные учреждения, в которые подается тепло.

"Профильные ведомства делают всё возможное, чтобы восстановить подачу света", - заявил Пушилин.

Ждем результатов

Владимир Зеленский на фоне предстоящего визита в Турцию заявил, что хочет активизировать переговоры по урегулированию на Украине и возобновить обмен пленными.

Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не получала от Киева информации о намерении возобновить переговоры.

Песков предположил, что Зеленский имел в виду те контакты, которые будут проходить в среду в Стамбуле , а именно его контакты со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и/или представителями турецкого правительства.

"Будем ждать результатов этих переговоров", - сказал Песков журналистам на вопрос, получала ли Россия информацию от Киева о готовности к переговорам на фоне недавнего заявления Зеленского.

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что Россия продолжает оставаться открытой для переговорного процесса, и позиция Москвы хорошо известна США, Турции и Украине.

В свою очередь председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук поделился мнением, что хоть надежда на то, что Киев сядет за стол переговоров, есть, но это не означает, что Украина будет готова договариваться с Росси ей.

Теперь Rafale: Запад продолжает "накачивать" Украину вооружением

В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

Вместе с тем президент Франции Эммануэль Макрон и Зеленский подписали 17 ноября декларацию о намерениях, которая предусматривает закупку Киевом у Франции 100 истребителей Rafale, а также систем ПВО SAMP-T.

Глава французской партии " Патриоты Флориан Филиппо в ответ на подписание декларации заявил, что считает неприемлемой возможность передачи Украине французских истребителей Rafale.

В свою очередь евродепутат от правой партии "Реконкиста" Сара Кнафо в эфире радиостанции Europe 1 одобрила выбор странами французского Rafale, вме сто американского F-35, но задалась вопросом о том, кто будет платить за Украину.

Кнафо указала на несколько возможностей для Франции по передаче самолетов. Париж может, по словам евродепутата, подарить истребители Украине, но тогда для страны это станет "серьезной проблемой", поскольку каждый такой самолет стоит около 80 миллионов евро. Другим вариантом является оплата Киевом истребителей, но в таком случае неясно, оплатит ли их Украина за счет финансовой помощи ЕС (в том числе и от Франции) или же за счет других денег, считает Кнафо.