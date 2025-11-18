Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 18 ноября: российские бойцы освободили два населенных пункта - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:57 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/spetsoperatsiya-2055811771.html
Спецоперация, 18 ноября: российские бойцы освободили два населенных пункта
Спецоперация, 18 ноября: российские бойцы освободили два населенных пункта - РИА Новости, 18.11.2025
Спецоперация, 18 ноября: российские бойцы освободили два населенных пункта
Российские военные за сутки освободили населенные пункты Цегельное Харьковской области и Нечаевка Днепропетровской области, сообщили во вторник в Минобороны... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T17:57:00+03:00
2025-11-18T17:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
владимир зеленский
дмитрий песков
денис пушилин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052917392_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_52ce67d4b95ce915fa54527eef6171b3.jpg
https://ria.ru/20251118/platonovka-2055810957.html
https://ria.ru/20251118/platonovka-2055793012.html
https://ria.ru/20251118/pushilin-2055664934.html
https://ria.ru/20251118/smi-2055700687.html
https://ria.ru/20251118/evrodeputat-2055700874.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052917392_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_ceddf0207be098a3d993a05dd0c94a42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, киев, владимир зеленский, дмитрий песков, денис пушилин, вооруженные силы украины, патриот, евросоюз, rafale, f-35
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Патриот, Евросоюз, Rafale, F-35

Спецоперация, 18 ноября: российские бойцы освободили два населенных пункта

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Российские военные за сутки освободили населенные пункты Цегельное Харьковской области и Нечаевка Днепропетровской области, сообщили во вторник в Минобороны России.
За сутки потери ВСУ составили порядка 1110 военнослужащих, ПВО РФ сбила три авиабомбы и 206 БПЛА.
Боевая работа подразделений РЭБ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Российский боец рассказал, что помогло освободить Платоновку в ДНР
Вчера, 17:53
Бойцы российской группировки войск "Запад" отбили контратаку в районе Благодатовки, с помощью которой украинские формирования намеревались прорваться из кольца окружения. Такого же результата добились войска группировки "Центр", отразившие шесть атак из Гришино по деблокированию окруженных в Красноармейске подразделений ВСУ.
Группировка "Центр" также взяла в плен в Красноармейске двух украинских военнослужащих, переодетых "по гражданке". "Боевики использовали гражданскую одежду для маскировки от ответного огня. И по приказу командования должны были расстреливать мирных жителей, пытавшихся выйти к российским военным", - пояснили в российском оборонном ведомстве.
На видео, предоставленном Минобороны России, показаны награбленные предметы домашнего обихода, в том числе DVD-диск "Чечня-Афганистан", содержащий в том числе фильмы "9 рота", "Афганский блокпост" и "Война". На вопрос российского бойца, зачем им все это нужно, один из плененных ответил: "Думал, может, когда-нибудь посмотрю".
В ответ на террористические атаки Украины на гражданские объекты на территории России ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетической и железнодорожной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, воинскому эшелону с бронетехникой, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.
Освобождение Платоновки в ДНР - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
ВС России взяли под контроль дорогу между Красным Лиманом и Северском
Вчера, 17:03

Украина устроила блэкаут в ДНР

Украинские войска совершили беспрецедентную атаку на энергосистему ДНР, повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС, сообщил глава республики Денис Пушилин.
Более 250 объектов связи в Донецке и других городах ДНР остались без штатного электроснабжения из-за атак украинских БПЛА, узловые объекты переведены в работу от автономных источников питания, ведутся восстановительные работы.
Всего электроэнергия не поступала 65% потребителей, на фоне перебоев с электроэнергией будут работать только те школы и дошкольные учреждения, в которые подается тепло.
"Профильные ведомства делают всё возможное, чтобы восстановить подачу света", - заявил Пушилин.
Зуевская ТЭС в Донецке - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Пушилин рассказал о восстановлении электроснабжения в ДНР
Вчера, 11:14

Ждем результатов

Владимир Зеленский на фоне предстоящего визита в Турцию заявил, что хочет активизировать переговоры по урегулированию на Украине и возобновить обмен пленными.
Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не получала от Киева информации о намерении возобновить переговоры.
Песков предположил, что Зеленский имел в виду те контакты, которые будут проходить в среду в Стамбуле, а именно его контакты со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и/или представителями турецкого правительства.
"Будем ждать результатов этих переговоров", - сказал Песков журналистам на вопрос, получала ли Россия информацию от Киева о готовности к переговорам на фоне недавнего заявления Зеленского.
Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что Россия продолжает оставаться открытой для переговорного процесса, и позиция Москвы хорошо известна США, Турции и Украине.
В свою очередь председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук поделился мнением, что хоть надежда на то, что Киев сядет за стол переговоров, есть, но это не означает, что Украина будет готова договариваться с Россией.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
СМИ узнали цель поездки Зеленского в Турцию
Вчера, 13:22

Теперь Rafale: Запад продолжает "накачивать" Украину вооружением

В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Вместе с тем президент Франции Эммануэль Макрон и Зеленский подписали 17 ноября декларацию о намерениях, которая предусматривает закупку Киевом у Франции 100 истребителей Rafale, а также систем ПВО SAMP-T.
Глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в ответ на подписание декларации заявил, что считает неприемлемой возможность передачи Украине французских истребителей Rafale.
В свою очередь евродепутат от правой партии "Реконкиста" Сара Кнафо в эфире радиостанции Europe 1 одобрила выбор странами французского Rafale, вместо американского F-35, но задалась вопросом о том, кто будет платить за Украину.
Кнафо указала на несколько возможностей для Франции по передаче самолетов. Париж может, по словам евродепутата, подарить истребители Украине, но тогда для страны это станет "серьезной проблемой", поскольку каждый такой самолет стоит около 80 миллионов евро. Другим вариантом является оплата Киевом истребителей, но в таком случае неясно, оплатит ли их Украина за счет финансовой помощи ЕС (в том числе и от Франции) или же за счет других денег, считает Кнафо.
В любом случае стоит вспомнить слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, который отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Французский многоцелевой истребитель Rafale - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Евродепутат задалась вопросом, кто оплатит истребители Rafale для Украины
Вчера, 13:23
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныПатриотЕвросоюзRafaleF-35
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала