ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра

ГЕНИЧЕСК, 18 ноя - РИА Новости. Ударным дроном "Молния-2" 18-й общевойсковой армии группировки войск РФ "Днепр" уничтожен пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.