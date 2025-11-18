https://ria.ru/20251118/spetsoperatsiya-2055618323.html
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 18.11.2025
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра
Ударным дроном "Молния-2" 18-й общевойсковой армии группировки войск РФ "Днепр" уничтожен пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T06:13:00+03:00
2025-11-18T06:13:00+03:00
2025-11-18T06:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
херсонская область
днепр (река)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391080_0:35:3517:2013_1920x0_80_0_0_9194f29af1848b3b15873cf784564516.jpg
https://ria.ru/20251118/vsu-2055615217.html
россия
херсонская область
днепр (река)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391080_393:0:3124:2048_1920x0_80_0_0_daa429d7b90d85053d8ecca41f087c35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, херсонская область , днепр (река), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Херсонская область , Днепр (река), Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра
Операторы дронов уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра