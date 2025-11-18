Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
06:13 18.11.2025
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 18.11.2025
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра
Ударным дроном "Молния-2" 18-й общевойсковой армии группировки войск РФ "Днепр" уничтожен пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской... РИА Новости, 18.11.2025
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра

Операторы дронов уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 18 ноя - РИА Новости. Ударным дроном "Молния-2" 18-й общевойсковой армии группировки войск РФ "Днепр" уничтожен пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Буквально накануне оператором разведывательного дрона было выявлено перемещение группы военнослужащих ВСУ по разрушенным постройкам. После приготовления к вылету ударного дрона "Молния-2" самолетного типа, опытный оператор нанес поражение по заданной цели на правом берегу Днепра в Херсонской области. В результате удара ВСУ потеряли действующий пункт управления БПЛА с личным составом", - сообщили в оборонном ведомстве.
Расчёты подразделения беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" ежедневно наносят удары по выявленным российскими разведчиками целям – пунктам временной дислокации, артиллерийским орудиям, миномётам, бронетехнике, плавсредствам и личному составу ВСУ в Херсонской области на правом берегу Днепра.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
ВСУ вставляют мины в древесную кору под Яблоково, рассказал боец
