Боец рассказал об уничтожении техники ВСУ в Яблоково

ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. В ходе освобождения населённого пункта Яблоково в Запорожской области российские военнослужащие уничтожили до десяти техники ВСУ, рассказал РИА Новости пулемётчик группировки войск РФ "Восток" с позывным "Решит".

"Мы уничтожили десять единиц техники в Яблоково. Мы продолжаем воевать на запорожском направлении и будем дальше освобождать населённые пункты", - рассказал он.