ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ в ДНР
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:16 18.11.2025
ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ в ДНР
ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ в ДНР
Расчеты БПЛА "Молния-2" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на краснолиманском направлении, рассказали... РИА Новости, 18.11.2025
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ в ДНР

Операторы БПЛА уничтожили пункт дислокации ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военнослужащие. Архивное фото
ЛУГАНСК, 18 ноя – РИА Новости. Расчеты БПЛА "Молния-2" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на краснолиманском направлении, рассказали в МО РФ.
"В результате проведения воздушной разведки было установлено сосредоточение значительных сил ВСУ, срывавшее продвижение штурмовых групп российской армии. Получив координаты, расчет в сжатые сроки произвел сборку беспилотника-камикадзе "Молния", оснастил его фугасными боеприпасами и осуществил пуск. Несмотря на противодействие средств РЭБ и ПВО противника, цель была успешно поражена", - сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что такой результат дал возможность подразделениям 25-й общевойсковой армии продолжить наступление на данном участке фронта.
Опубликованы кадры боев за Рог в ДНР
Опубликованы кадры боев за Рог в ДНР
