ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ в ДНР
Расчеты БПЛА "Молния-2" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на краснолиманском направлении, рассказали... РИА Новости, 18.11.2025
специальная военная операция на украине
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
