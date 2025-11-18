Бойцы из засады уничтожили группу боевиков ВСУ под Яблоково

ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Бойцы РФ устроили успешную засаду и ликвидировали группу украинских боевиков в ходе освобождения населённого пункта Яблоково в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир штурмовой группы группировки войск "Восток" с позывным "Азазель".

"Перемещались по лесополосе, услышали звук техники — ехал пикап с открытым верхом. Доложили по рации, уточнили: наша техника или нет. Нам ответили, что в этой зоне наших вообще нет. Приняли решение работать на поражение", - рассказал "Азазель".

Штурмовая группа находилась в непосредственной близости, что позволило атаковать цель мгновенно.

"Мы были рядом, остановили их прямо на повороте. В пикапе были противники — никого не оставили, быстро разобрались и пошли дальше. Типичная засада, они сами на нас нарвались", - подчеркнул он.