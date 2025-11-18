https://ria.ru/20251118/spetsoperatsiya-2055613821.html
Бойцы из засады уничтожили группу боевиков ВСУ под Яблоково
Бойцы из засады уничтожили группу боевиков ВСУ под Яблоково - РИА Новости, 18.11.2025
Бойцы из засады уничтожили группу боевиков ВСУ под Яблоково
Бойцы РФ устроили успешную засаду и ликвидировали группу украинских боевиков в ходе освобождения населённого пункта Яблоково в Запорожской области, рассказал... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T05:13:00+03:00
2025-11-18T05:13:00+03:00
2025-11-18T05:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391080_0:35:3517:2013_1920x0_80_0_0_9194f29af1848b3b15873cf784564516.jpg
https://ria.ru/20251118/vsu-2055613538.html
https://ria.ru/20251118/spetsoperatsiya-2055613692.html
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391080_393:0:3124:2048_1920x0_80_0_0_daa429d7b90d85053d8ecca41f087c35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область
Бойцы из засады уничтожили группу боевиков ВСУ под Яблоково
Бойцы ВС РФ из засады уничтожили группу военных ВСУ при освобождении Яблоково
ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Бойцы РФ устроили успешную засаду и ликвидировали группу украинских боевиков в ходе освобождения населённого пункта Яблоково в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир штурмовой группы группировки войск "Восток" с позывным "Азазель".
"Перемещались по лесополосе, услышали звук техники — ехал пикап с открытым верхом. Доложили по рации, уточнили: наша техника или нет. Нам ответили, что в этой зоне наших вообще нет. Приняли решение работать на поражение", - рассказал "Азазель".
Штурмовая группа находилась в непосредственной близости, что позволило атаковать цель мгновенно.
"Мы были рядом, остановили их прямо на повороте. В пикапе были противники — никого не оставили, быстро разобрались и пошли дальше. Типичная засада, они сами на нас нарвались", - подчеркнул он.
Минобороны РФ 15 ноября сообщило, что силы группировки "Восток" освободили населенный пункт Яблоково в Запорожской области.