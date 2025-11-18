Рейтинг@Mail.ru
Бойцы из засады уничтожили группу боевиков ВСУ под Яблоково - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:13 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/spetsoperatsiya-2055613821.html
Бойцы из засады уничтожили группу боевиков ВСУ под Яблоково
Бойцы из засады уничтожили группу боевиков ВСУ под Яблоково - РИА Новости, 18.11.2025
Бойцы из засады уничтожили группу боевиков ВСУ под Яблоково
Бойцы РФ устроили успешную засаду и ликвидировали группу украинских боевиков в ходе освобождения населённого пункта Яблоково в Запорожской области, рассказал... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T05:13:00+03:00
2025-11-18T05:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391080_0:35:3517:2013_1920x0_80_0_0_9194f29af1848b3b15873cf784564516.jpg
https://ria.ru/20251118/vsu-2055613538.html
https://ria.ru/20251118/spetsoperatsiya-2055613692.html
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391080_393:0:3124:2048_1920x0_80_0_0_daa429d7b90d85053d8ecca41f087c35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область
Бойцы из засады уничтожили группу боевиков ВСУ под Яблоково

Бойцы ВС РФ из засады уничтожили группу военных ВСУ при освобождении Яблоково

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Бойцы РФ устроили успешную засаду и ликвидировали группу украинских боевиков в ходе освобождения населённого пункта Яблоково в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир штурмовой группы группировки войск "Восток" с позывным "Азазель".
"Перемещались по лесополосе, услышали звук техники — ехал пикап с открытым верхом. Доложили по рации, уточнили: наша техника или нет. Нам ответили, что в этой зоне наших вообще нет. Приняли решение работать на поражение", - рассказал "Азазель".
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Боевикам ВСУ в Яблоково предлагали сдаться, рассказал командир
05:10
Штурмовая группа находилась в непосредственной близости, что позволило атаковать цель мгновенно.
"Мы были рядом, остановили их прямо на повороте. В пикапе были противники — никого не оставили, быстро разобрались и пошли дальше. Типичная засада, они сами на нас нарвались", - подчеркнул он.
Минобороны РФ 15 ноября сообщило, что силы группировки "Восток" освободили населенный пункт Яблоково в Запорожской области.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
ВС России срывают попытки ВСУ прорвать окружение под Купянском
05:12
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала