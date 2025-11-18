Боец рассказал, как после ранения продолжил выполнение боевой задачи

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Российский штурмовик с позывным "Решит", участвовавший в освобождении Яблоково в Запорожской области, рассказал, что был ранен, но продолжил защищать опорные пункты, из которых вместе со своей группой выбил боевиков ВСУ.

"Зачищали лесополосы возле Яблоково - там и получил ранение, но отходить нельзя было. Группа пошла дальше, а я остался и продолжил зачищать их "опорники" - три точки взяли подряд. По нам работал "Мавик" (беспилотники DJI Mavic - ред.), корректировал минометы, потом "бабка" (тяжелый гексакоптер "Баба-яга" - ред.) три раза сбрасывала прямо по мне. Тогда не думаешь ни о боли, ни о чем - просто работаешь", - сказал "Решит" в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ.