Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал, как после ранения продолжил выполнение боевой задачи - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:09 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/spetsoperatsiya-2055613418.html
Боец рассказал, как после ранения продолжил выполнение боевой задачи
Боец рассказал, как после ранения продолжил выполнение боевой задачи - РИА Новости, 18.11.2025
Боец рассказал, как после ранения продолжил выполнение боевой задачи
Российский штурмовик с позывным "Решит", участвовавший в освобождении Яблоково в Запорожской области, рассказал, что был ранен, но продолжил защищать опорные... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T05:09:00+03:00
2025-11-18T05:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391080_0:35:3517:2013_1920x0_80_0_0_9194f29af1848b3b15873cf784564516.jpg
https://ria.ru/20251118/spetsoperatsiya-2055613155.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391080_393:0:3124:2048_1920x0_80_0_0_daa429d7b90d85053d8ecca41f087c35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Боец рассказал, как после ранения продолжил выполнение боевой задачи

Освобождавший Яблоково боец выполнял боевую задачу, несмотря на ранение

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Российский штурмовик с позывным "Решит", участвовавший в освобождении Яблоково в Запорожской области, рассказал, что был ранен, но продолжил защищать опорные пункты, из которых вместе со своей группой выбил боевиков ВСУ.
Минобороны РФ сообщило об освобождении Яблоково 15 ноября.
"Зачищали лесополосы возле Яблоково - там и получил ранение, но отходить нельзя было. Группа пошла дальше, а я остался и продолжил зачищать их "опорники" - три точки взяли подряд. По нам работал "Мавик" (беспилотники DJI Mavic - ред.), корректировал минометы, потом "бабка" (тяжелый гексакоптер "Баба-яга" - ред.) три раза сбрасывала прямо по мне. Тогда не думаешь ни о боли, ни о чем - просто работаешь", - сказал "Решит" в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ.
Он заявил, что жизнь ему спасли навыки, переданные во время обучения инструкторами, как в области штурмовых действий и работе против FPV, так и по медицине.
Военнослужащий об освобождении населенного пункта Рог в ДНР - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
ВСУ остались в Роге в ДНР почти без связи, рассказал боец
05:04
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала