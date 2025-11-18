https://ria.ru/20251118/spetsoperatsiya-2055613418.html
Боец рассказал, как после ранения продолжил выполнение боевой задачи
запорожская область
Боец рассказал, как после ранения продолжил выполнение боевой задачи
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Российский штурмовик с позывным "Решит", участвовавший в освобождении Яблоково в Запорожской области, рассказал, что был ранен, но продолжил защищать опорные пункты, из которых вместе со своей группой выбил боевиков ВСУ.
Минобороны РФ
сообщило об освобождении Яблоково 15 ноября.
"Зачищали лесополосы возле Яблоково - там и получил ранение, но отходить нельзя было. Группа пошла дальше, а я остался и продолжил зачищать их "опорники" - три точки взяли подряд. По нам работал "Мавик" (беспилотники DJI Mavic - ред.), корректировал минометы, потом "бабка" (тяжелый гексакоптер "Баба-яга" - ред.) три раза сбрасывала прямо по мне. Тогда не думаешь ни о боли, ни о чем - просто работаешь", - сказал "Решит" в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ.
Он заявил, что жизнь ему спасли навыки, переданные во время обучения инструкторами, как в области штурмовых действий и работе против FPV, так и по медицине.