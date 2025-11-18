Британский астроном назвал шесть новых созвездий в честь еды

Как отмечает издание, новые созвездия получили названия: Chicken Nugget (Куриный наггетс), Prawn Ring (Кольцо из креветок), Mini Pizza (Мини-пицца), Pig in Blanket (Свинья в одеяле - сосиска в беконе, популярная закуска в Великобритании), Sausage Roll (Сосиска в тесте) и Cheese on a Stick (Сыр на палке).