Британский астроном назвал шесть новых созвездий в честь еды
Британский астроном назвал шесть новых созвездий в честь еды
Астроном Марк Томпсон обнаружил над Великобританией шесть новых созвездий, они получили названия: Сосиска в тесте, Куриный наггетс, Кольцо из креветок, Свинья в РИА Новости, 18.11.2025
Daily Mail: астроном Томпсон назвал шесть новых созвездий в честь еды