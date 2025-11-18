Рейтинг@Mail.ru
Британский астроном назвал шесть новых созвездий в честь еды - РИА Новости, 18.11.2025
19:58 18.11.2025 (обновлено: 20:39 18.11.2025)
Британский астроном назвал шесть новых созвездий в честь еды
Британский астроном назвал шесть новых созвездий в честь еды
Звездное небо. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Астроном Марк Томпсон обнаружил над Великобританией шесть новых созвездий, они получили названия: Сосиска в тесте, Куриный наггетс, Кольцо из креветок, Свинья в одеяле, Сыр на палке и Мини-пицца, сообщает газета Daily Mail.
"Ведущий астроном обнаружил шесть совершенно новых созвездий над Великобританией, и все они названы в честь вкусных праздничных блюд", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, новые созвездия получили названия: Chicken Nugget (Куриный наггетс), Prawn Ring (Кольцо из креветок), Mini Pizza (Мини-пицца), Pig in Blanket (Свинья в одеяле - сосиска в беконе, популярная закуска в Великобритании), Sausage Roll (Сосиска в тесте) и Cheese on a Stick (Сыр на палке).
