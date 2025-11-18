Рейтинг@Mail.ru
Мирный житель рассказал об атаках ВСУ при эвакуации из Красноармейска
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:08 18.11.2025
Мирный житель рассказал об атаках ВСУ при эвакуации из Красноармейска
Мирный житель рассказал об атаках ВСУ при эвакуации из Красноармейска
2025
красноармейск, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Мирный житель рассказал об атаках ВСУ при эвакуации из Красноармейска

Мирный житель рассказал, что при эвакуации из Красноармейска падали снаряды ВСУ

Фрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Украинские снаряды падали в 200-300 метрах позади группы мирных жителей, которых российские бойцы вывели из Красноармейска, рассказал один из эвакуированных жителей города Никита Иванов.
Бойцы российской группировки войск "Центр" эвакуировали из Красноармейска восьмерых мирных жителей, сообщило Минобороны.
"Проходили болота, грязь, лесополками (лесополосы - ред.), прошли метров 200-300, сзади нас мины ложились. Но все целы и невредимые пришли", - сказал Иванов в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Медведчук объяснил, почему украинцам сложно свергнуть режим Зеленского
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
