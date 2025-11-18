https://ria.ru/20251118/snarjady-2055715242.html
Мирный житель рассказал об атаках ВСУ при эвакуации из Красноармейска
Мирный житель рассказал об атаках ВСУ при эвакуации из Красноармейска - РИА Новости, 18.11.2025
Мирный житель рассказал об атаках ВСУ при эвакуации из Красноармейска
Украинские снаряды падали в 200-300 метрах позади группы мирных жителей, которых российские бойцы вывели из Красноармейска, рассказал один из эвакуированных... РИА Новости, 18.11.2025
Мирный житель рассказал об атаках ВСУ при эвакуации из Красноармейска
