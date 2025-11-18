СМИ: вице-премьер Украины не приехал на первый форум по евроинтеграции

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Вице-премьер министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка не приехал на первый форум, на котором планируется обсудить вопросы вступления в ЕС стран-кандидатов, хотя и был заявлен как один из спикеров, сообщило украинское издание "Телеграф".