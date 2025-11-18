СМИ: вице-премьер Украины не приехал на первый форум по евроинтеграции

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Вице-премьер министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка не приехал на первый форум, на котором планируется обсудить вопросы вступления в ЕС стран-кандидатов, хотя и был заявлен как один из спикеров, сообщило украинское издание "Телеграф".
"На форуме присутствуют высокопоставленные представители из других стран-кандидатов: Молдавии, Черногории, Албании на уровне премьеров и министров, но Тараса Качки нет, хотя был заявлен как спикер", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Издание, ссылаясь на депутата Рады Ярослава Железняка, указывает на то, что Качку рассматривают как потенциальную замену министра юстиции Германа Галущенко на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики. В свете этой информации "Телеграф" выражает обеспокоенность по поводу способности Качки исполнять обязанности вице-премьера по вопросам евроинтеграции.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.