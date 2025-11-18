https://ria.ru/20251118/smi-2055699906.html
Дмитриев провел продуктивные переговоры с Уиткоффом, пишет Reuters
Дмитриев провел продуктивные переговоры с Уиткоффом, пишет Reuters - РИА Новости, 18.11.2025
Дмитриев провел продуктивные переговоры с Уиткоффом, пишет Reuters
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев провел в октябре продуктивные... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T13:18:00+03:00
2025-11-18T13:18:00+03:00
2025-11-18T13:18:00+03:00
сша
россия
кирилл дмитриев
стив уиткофф
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/107861/71/1078617148_0:0:2619:1473_1920x0_80_0_0_5315db4a2fb719ff2a899cf223b28404.jpg
https://ria.ru/20251118/peskov-2055690492.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/107861/71/1078617148_0:0:2619:1965_1920x0_80_0_0_530ae0692454663d49a8889f5cca0144.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, кирилл дмитриев, стив уиткофф, российский фонд прямых инвестиций
США, Россия, Кирилл Дмитриев, Стив Уиткофф, Российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев провел продуктивные переговоры с Уиткоффом, пишет Reuters
Reuters: Дмитриев провел в октябре продуктивные переговоры с Уиткоффом