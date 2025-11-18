Дмитриев провел продуктивные переговоры с Уиткоффом, пишет Reuters

Рейтинг@Mail.ru
13:18 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/smi-2055699906.html
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев провел в октябре продуктивные... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T13:18:00+03:00
2025-11-18T13:18:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/107861/71/1078617148_0:0:2619:1473_1920x0_80_0_0_5315db4a2fb719ff2a899cf223b28404.jpg
https://ria.ru/20251118/peskov-2055690492.html
сша
россия
сша, россия, кирилл дмитриев, стив уиткофф, российский фонд прямых инвестиций
США, Россия, Кирилл Дмитриев, Стив Уиткофф, Российский фонд прямых инвестиций
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев провел в октябре продуктивные переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник.
"Дмитриев провел весьма продуктивные переговоры со спецпосланником США Стивом Уиткоффом 24-26 октября в США", - приводит агентство слова источника.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Песков ответил на вопрос о контактах Путина с Уиткоффом
СШАРоссияКирилл ДмитриевСтив УиткоффРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
