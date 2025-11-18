Слюсарь посетил ведущие машиностроительные предприятия Белоруссии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 ноя - РИА Новости. Делегация Ростовской области во главе с губернатором региона Юрием Слюсарем посетила ведущие машиностроительные предприятия Белоруссии, сообщает правительство региона.

"В рамках официального визита в Республику Беларусь делегация Ростовской области под руководством губернатора Юрия Слюсаря накануне посетила два флагмана белорусской промышленности - Минский автомобильный завод и Минский тракторный завод", - говорится в сообщении.

На МАЗе губернатор и члены делегации ознакомились с производственными мощностями нового автобусного завода, который позволит вдвое увеличить выпуск пассажирской техники. Основной темой переговоров стало развитие транспортного машиностроения и обновление общественного транспорта, намеченное в Ростовской области.

"В ближайшие три-четыре года мы планируем закупить для муниципалитетов порядка тысячи автобусов. Мы заинтересованы в технике МАЗа, включая перспективные электробусы, и обсуждаем возможность закупки уже в следующем году 30 электробусов и семи зарядных станций для Ростова-на-Дону", - приводятся в сообщении слова Слюсаря. Он добавил, что в перспективе рассматривается создание в регионе совместного предприятия по их производству и обслуживанию.

Отмечается, что особое значение для развития сотрудничества имеет скорейшее открытие в Мясниковском районе Ростовской области мультибрендового дилерского центра "МАЗ Юг". Наличие такой инфраструктуры, включающей сервис, склад запасных частей и подготовленный штат, является важным фактором для крупных муниципальных закупок и обеспечит надежную эксплуатацию техники.

На Минском тракторном заводе делегация обсудила дальнейшее развитие промышленной кооперации с ростовскими производителями. Продолжение этого стратегического курса было подкреплено конкретным шагом: в присутствии губернатора был подписан новый договор между Минским тракторным заводом и ростовским машиностроительным предприятием "Сальсксельмаш".

"Встречи с коллегами из братской Беларуси всегда знаковые и по-настоящему продуктивные. Нас связывают крепкие экономические отношения, общая история и взаимное уважение. Наши заводы, такие как "Сальсксельмаш", уже успешно работают с МТЗ, и мы будем наращивать эти связи. Сегодняшнее подписание документа - прямое тому подтверждение и очередной шаг по пути углубления кооперации", - подчеркнул Слюсарь.