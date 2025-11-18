Рейтинг@Mail.ru
Слюсарь посетил ведущие машиностроительные предприятия Белоруссии - РИА Новости, 18.11.2025
Ростовская область
Ростовская область
 
12:58 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/slyusar-2055695157.html
Слюсарь посетил ведущие машиностроительные предприятия Белоруссии
Слюсарь посетил ведущие машиностроительные предприятия Белоруссии - РИА Новости, 18.11.2025
Слюсарь посетил ведущие машиностроительные предприятия Белоруссии
Делегация Ростовской области во главе с губернатором региона Юрием Слюсарем посетила ведущие машиностроительные предприятия Белоруссии, сообщает правительство... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T12:58:00+03:00
2025-11-18T12:58:00+03:00
ростовская область
экономика
ростовская область
юрий слюсарь
минский автомобильный завод
белоруссия
мясниковский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145232/23/1452322336_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_2f2299804c73fb5afd4805eb8c1700e9.jpg
https://ria.ru/20251117/sotrudnichestvo-2055493752.html
https://ria.ru/20251117/pooschrenie-2055497995.html
ростовская область
белоруссия
мясниковский район
экономика, ростовская область, юрий слюсарь , минский автомобильный завод, белоруссия, мясниковский район
Ростовская область , Экономика, Ростовская область, Юрий Слюсарь , Минский автомобильный завод, Белоруссия, Мясниковский район
Слюсарь посетил ведущие машиностроительные предприятия Белоруссии

Ростовский губернатор посетил ведущие машиностроительные предприятия Белоруссии

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГубернатор Ростовской области Юрий Слюсарь
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 ноя - РИА Новости. Делегация Ростовской области во главе с губернатором региона Юрием Слюсарем посетила ведущие машиностроительные предприятия Белоруссии, сообщает правительство региона.
"В рамках официального визита в Республику Беларусь делегация Ростовской области под руководством губернатора Юрия Слюсаря накануне посетила два флагмана белорусской промышленности - Минский автомобильный завод и Минский тракторный завод", - говорится в сообщении.
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Ростовская область и Белоруссия обсудили планы сотрудничества
Вчера, 15:35
На МАЗе губернатор и члены делегации ознакомились с производственными мощностями нового автобусного завода, который позволит вдвое увеличить выпуск пассажирской техники. Основной темой переговоров стало развитие транспортного машиностроения и обновление общественного транспорта, намеченное в Ростовской области.
"В ближайшие три-четыре года мы планируем закупить для муниципалитетов порядка тысячи автобусов. Мы заинтересованы в технике МАЗа, включая перспективные электробусы, и обсуждаем возможность закупки уже в следующем году 30 электробусов и семи зарядных станций для Ростова-на-Дону", - приводятся в сообщении слова Слюсаря. Он добавил, что в перспективе рассматривается создание в регионе совместного предприятия по их производству и обслуживанию.
Отмечается, что особое значение для развития сотрудничества имеет скорейшее открытие в Мясниковском районе Ростовской области мультибрендового дилерского центра "МАЗ Юг". Наличие такой инфраструктуры, включающей сервис, склад запасных частей и подготовленный штат, является важным фактором для крупных муниципальных закупок и обеспечит надежную эксплуатацию техники.
На Минском тракторном заводе делегация обсудила дальнейшее развитие промышленной кооперации с ростовскими производителями. Продолжение этого стратегического курса было подкреплено конкретным шагом: в присутствии губернатора был подписан новый договор между Минским тракторным заводом и ростовским машиностроительным предприятием "Сальсксельмаш".
"Встречи с коллегами из братской Беларуси всегда знаковые и по-настоящему продуктивные. Нас связывают крепкие экономические отношения, общая история и взаимное уважение. Наши заводы, такие как "Сальсксельмаш", уже успешно работают с МТЗ, и мы будем наращивать эти связи. Сегодняшнее подписание документа - прямое тому подтверждение и очередной шаг по пути углубления кооперации", - подчеркнул Слюсарь.
Новая дорожная карта между "Сальсксельмашем" и МТЗ предусматривает совместную разработку, испытание и запуск в серийное производство новых фронтальных погрузчиков, которые будут интегрированы в линейку тракторов BELARUS. Запуск производства намечен на 2027 год.
Вид на Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Лучшие мастера народной культуры Ростовской области получат поощрения
Вчера, 15:43
 
Ростовская область, Экономика, Юрий Слюсарь, Минский автомобильный завод, Белоруссия, Мясниковский район
 
 
