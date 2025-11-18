На Западе узнали, что случилось с Зеленским из-за коррупционного скандала

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский столкнулся один на один с опасными последствиями коррупционного скандала, что стало для него кошмаром, пишет Le Figaro.
"Министры и друзья Зеленского набрали откатов на сумму порядка ста миллионов долларов за присуждение госзаказов на работы по защите украинской энергетической инфраструктуры. Тимур Миндич, бывший продюсер Зеленского, бежал из страны, скрывшись от ареста", — отметило издание.
В материале также подчеркивается, что расследование антикоррупционного бюро вызвало глубокое отвращение у населения Украины и встревожило европейских спонсоров.
Специальная операция НАБУ
НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма не разглашается.
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого в украинских СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя перед этим поспешно вывезли с Украины.
