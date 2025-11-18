Рейтинг@Mail.ru
В ЕС выдвинули ультиматум Зеленскому на фоне коррупционного скандала
16:50 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/skandal-2055788067.html
В ЕС выдвинули ультиматум Зеленскому на фоне коррупционного скандала
В ЕС выдвинули ультиматум Зеленскому на фоне коррупционного скандала
Зеленский должен немедленно разъяснить европейским партнерам скандал с НАБУ, иначе дорога в ЕС киевскому режиму закрыта, заявил министр обороны Польши Владислав РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T16:50:00+03:00
2025-11-18T16:50:00+03:00
в мире
украина
польша
владислав косиняк-камыш
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
евросоюз
украина
польша
в мире, украина, польша, владислав косиняк-камыш , герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, евросоюз
В мире, Украина, Польша, Владислав Косиняк-Камыш , Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Евросоюз
В ЕС выдвинули ультиматум Зеленскому на фоне коррупционного скандала

МО Польши отвергло вступление Киева в ЕС до разъяснений по скандалу с НАБУ

© AP Photo / Henry Nicholls/Pool PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© AP Photo / Henry Nicholls/Pool Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Зеленский должен немедленно разъяснить европейским партнерам скандал с НАБУ, иначе дорога в ЕС киевскому режиму закрыта, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции Radio Zet.
"Следует ожидать немедленного разъяснения со стороны Украины по этому вопросу — нужно выступить с четкими вопросами, выдвинуть украинскому государству и правительству ультиматум", — заявил политик.
Флаги Украины и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Коррупционный скандал может помешать вступлению Украины в ЕС, сообщили СМИ
13 ноября, 16:48
Он также считает, что с Украиной сейчас нельзя вести переговоры о членстве в Евросоюзе, так как коррумпированная страна не может быть участницей блока.

Специальная операция НАБУ

НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с найденными в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма не разглашается.
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого в украинских СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя перед этим поспешно вывезли с Украины.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
СМИ: вице-премьер Украины не приехал на первый форум по евроинтеграции
Вчера, 15:13
 
В миреУкраинаПольшаВладислав Косиняк-КамышГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныЕвросоюз
 
 
