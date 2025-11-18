В ЕС выдвинули ультиматум Зеленскому на фоне коррупционного скандала

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Зеленский должен немедленно разъяснить европейским партнерам скандал с НАБУ, иначе дорога в ЕС киевскому режиму закрыта, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции Radio Zet.
"Следует ожидать немедленного разъяснения со стороны Украины по этому вопросу — нужно выступить с четкими вопросами, выдвинуть украинскому государству и правительству ультиматум", — заявил политик.
Он также считает, что с Украиной сейчас нельзя вести переговоры о членстве в Евросоюзе, так как коррумпированная страна не может быть участницей блока.
Специальная операция НАБУ
НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с найденными в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма не разглашается.
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого в украинских СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя перед этим поспешно вывезли с Украины.