В Москве задержали участников группы, работавшей на телефонных мошенников
11:46 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/sk-2055675095.html
В Москве задержали участников группы, работавшей на телефонных мошенников
В Москве задержали участников группы, работавшей на телефонных мошенников - РИА Новости, 18.11.2025
В Москве задержали участников группы, работавшей на телефонных мошенников
Силовики задержали группу молодых людей от 17 до 19 лет, организовывавших работу SIM-боксов в Москве и Подмосковье, с помощью которых телефонные мошенники, в... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T11:46:00+03:00
2025-11-18T11:46:00+03:00
россия
москва
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
россия, москва, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве задержали участников группы, работавшей на телефонных мошенников

СК сообщил о задержании работавшей на телефонных мошенников группы людей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Силовики задержали группу молодых людей от 17 до 19 лет, организовывавших работу SIM-боксов в Москве и Подмосковье, с помощью которых телефонные мошенники, в том числе из-за рубежа, обманывали граждан, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, с октября 2025 года злоумышленники, один из которых несовершеннолетний, по указанию анонимных кураторов, находясь в арендованных квартирах в Москве и области, организовали работу "SIM-боксов". Таким образом, фигуранты наладили непрерывную работу оборудования, с помощью которого телефонные мошенники, в том числе из-за рубежа, обзванивали россиян ради обмана и хищения денег.
"Благодаря совместной работе следователей столичного СК и оперативных сотрудников правоохранительных органов задержаны трое соучастников в возрасте от 17 до 19 лет. В ходе допроса злоумышленники сообщили, что за выполнение своих задач они получали еженедельное вознаграждение в криптовалюте в размере, эквивалентном 100 долларам США", - добавили в СК.
Следствие будет ходатайствовать об их аресте. В настоящее время устанавливаются все причастные лица и эпизоды противоправной деятельности.
"Следственный комитет России призывает молодых граждан не поддаваться на обещания лёгкого заработка, связанного с незаконной деятельностью. Уголовная ответственность влечёт последствия, которые навсегда останутся в биографии и могут закрыть многие дороги в жизни. Помните, что мимолётная выгода не стоит сломанной судьбы и потери репутации честного человека", - подчеркнули в ведомстве.
Россия Москва Московская область (Подмосковье) Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
