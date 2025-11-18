В Москве задержали участников группы, работавшей на телефонных мошенников

Следствие будет ходатайствовать об их аресте. В настоящее время устанавливаются все причастные лица и эпизоды противоправной деятельности.

"Следственный комитет России призывает молодых граждан не поддаваться на обещания лёгкого заработка, связанного с незаконной деятельностью. Уголовная ответственность влечёт последствия, которые навсегда останутся в биографии и могут закрыть многие дороги в жизни. Помните, что мимолётная выгода не стоит сломанной судьбы и потери репутации честного человека", - подчеркнули в ведомстве.