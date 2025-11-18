https://ria.ru/20251118/sk-2055629433.html
СК проведет проверку после аварии на газопроводе в Омской области
Организована доследственная проверка из-за возгорания на газопроводе в районе поселка Ростовка Омской области, сообщили в пресс-службе регионального СУСК РФ. РИА Новости, 18.11.2025
Кадры пожара на газопроводе в Омской области
Газопровод взорвался и загорелся в Омской области
