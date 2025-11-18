СК завел дело о халатности должностных лиц после смерти ребенка в Балашихе

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Дело по факту халатности должностных лиц возбуждено после убийства в Балашихе ребенка, сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, должностными лицами не были приняты меры ограничения и последующего лишения обвиняемой женщины родительских прав на ребенка в связи с наличием у нее заболевания, нахождением на учете у специализированного врача, а также выявленных фактов противоправных действий в отношении ребенка.