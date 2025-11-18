Рейтинг@Mail.ru
СК завел дело о халатности должностных лиц после смерти ребенка в Балашихе - РИА Новости, 18.11.2025
10:13 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/sk--2055647799.html
СК завел дело о халатности должностных лиц после смерти ребенка в Балашихе
СК завел дело о халатности должностных лиц после смерти ребенка в Балашихе - РИА Новости, 18.11.2025
СК завел дело о халатности должностных лиц после смерти ребенка в Балашихе
Дело по факту халатности должностных лиц возбуждено после убийства в Балашихе ребенка, сообщили в ГСУ СК России по Московской области. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T10:13:00+03:00
2025-11-18T10:13:00+03:00
балашиха, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Балашиха, Московская область (Подмосковье), Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
СК завел дело о халатности должностных лиц после смерти ребенка в Балашихе

СК РФ завел дело о халатности должностных лиц после убийства ребенка в Балашихе

© Следственный комитет РоссииКадр видео с места происшествия, где в одной из квартир города Балашихи было обнаружено тело ребенка
Кадр видео с места происшествия, где в одной из квартир города Балашихи было обнаружено тело ребенка - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© Следственный комитет России
Кадр видео с места происшествия, где в одной из квартир города Балашихи было обнаружено тело ребенка
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Дело по факту халатности должностных лиц возбуждено после убийства в Балашихе ребенка, сообщили в ГСУ СК России по Московской области.
"По результатам проверки по факту халатности, допущенной должностными лицами окружного управления социального развития, повлекшей смерть ребенка, следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГСУ СК.
Мужчина, убивший внука на северо-западе Москвы, в зале суда - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
В Москве вынесли приговор мужчине, убившему внука
11 ноября, 11:51
По данным следствия, должностными лицами не были приняты меры ограничения и последующего лишения обвиняемой женщины родительских прав на ребенка в связи с наличием у нее заболевания, нахождением на учете у специализированного врача, а также выявленных фактов противоправных действий в отношении ребенка.
В воскресенье в Гольяновском пруду в Москве был обнаружен рюкзак, в котором был фрагмент тела несовершеннолетнего - предварительно, в возрасте от семи до 10 лет. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
Вечером того же дня главное следственное управление СК по Подмосковью сообщило, что в квартире в Балашихе было найдено обезглавленное тело мальчика. Утром в понедельник главк сообщил о задержании матери мальчика по подозрению в убийстве. На допросе женщина призналась, что убила ребенка, написав явку с повинной.
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
На Урале заключили под стражу мужчину, убившего жену
28 октября, 20:33
 
БалашихаМосковская область (Подмосковье)РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
