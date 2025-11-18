https://ria.ru/20251118/singapur-2055635514.html
Суд по делу задержанного в Сингапуре россиянина пройдет 18 ноября
Суд по делу задержанного в Сингапуре россиянина пройдет 18 ноября
Очередное судебное заседание по делу задержанного в Сингапуре россиянина по запросу США пройдет во вторник, 18 ноября, сообщило РИА Новости посольство России в... РИА Новости, 18.11.2025
Новое заседание по делу задержанного в Сингапуре россиянина состоится 18 ноября