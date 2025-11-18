Рейтинг@Mail.ru
09:30 18.11.2025
Суд по делу задержанного в Сингапуре россиянина пройдет 18 ноября
Суд по делу задержанного в Сингапуре россиянина пройдет 18 ноября
в мире, россия, сингапур (город), сша
В мире, Россия, Сингапур (город), США
© РИА Новости / Олеся ПеченкинаСингапур, залив Марина-Бэй
© РИА Новости / Олеся Печенкина
Сингапур, залив Марина-Бэй. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Очередное судебное заседание по делу задержанного в Сингапуре россиянина по запросу США пройдет во вторник, 18 ноября, сообщило РИА Новости посольство России в стране.
"Двадцать первого и 31 октября состоялись очередные судебные заседания по делу гражданина России. Следующее слушание назначено на 18 ноября", - заявили в дипмиссии.
В посольстве также отметили, что никаких решений принято не было.
В миреРоссияСингапур (город)США
 
 
