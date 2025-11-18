Антон Силуанов: выход на рынок Дом.РФ станет ориентиром для других компаний

Правительство России решило разместить на фондовом рынке акции государственной компании финансового сектора впервые почти за 20 лет. Почему выбор пал именно на ПАО "Дом.РФ", планирует ли государство продавать свои акции и как от этого IPO выиграют инвесторы и бюджет, в блиц-интервью РИА Новости рассказал министр финансов России Антон Силуанов.

— Антон Германович, "Дом.РФ" становится первой госкомпанией финансового сектора за 18 лет, которую правительство выводит на IPO. Почему выбрана именно эта компания?

— "Дом.РФ" — это самая зрелая и готовая для IPO госкомпания. Она неизменно платит дивиденды, в том числе государству как акционеру, в среднем около 50 процентов от чистой прибыли. Это хорошее вложение в ФНБ, и мы получаем высокую отдачу на капитал. Менеджмент компании демонстрирует хорошие результаты. Последние годы госкорпорация растет в три раза быстрее рынка и достигла рентабельности на капитал в размере 21 процент. С 2009 года компания составляет отчетность по МСФО.

При принятии решения учитывали и востребованность продуктов и сервисов "Дом.РФ", потенциал роста бизнеса. IPO позволит привлечь новый капитал для роста компании и развития жилищной сферы не от государства, а с фондового рынка.

— Вы не раз заявляли, что "Дом.РФ" станет новой голубой фишкой. Как велась работа по трансформации компании?

— Бизнес-модель "Дом.РФ" сбалансирована и устойчива при любом уровне ключевой ставки. У компании понятная стратегия развития, прозрачная отчетность, высокое качество раскрытия информации.

Мы как акционер сосредоточились на нескольких аспектах, направленных на гармонизацию интересов государства и новых рыночных инвесторов в части роста капитализации компании: добавили независимых директоров в наблюдательный совет, утвердили дивидендную политику с выплатой 50 процентов прибыли, внедрили долгосрочную программу мотивации акциями и опционами.

"Дом.РФ" — наглядный пример для инвестора, что государственная компания должна и может быть эффективной. Ожидаем, что она станет образцом публичной компании.

— А есть планы по дальнейшей продаже акций "Дом.РФ" после IPO?

— Государство в силу закона сохраняет контрольный пакет и не рассматривает возможность продажи акций "Дом.РФ" — ни в этом, ни в следующем году принадлежащие государству акции не включены в план приватизации.

— Как вы оцениваете интерес инвесторов к компании и потенциальной сделке?

— "Книга заявок" была переподписана в первые часы после открытия. Она содержит несколько десятков заявок от всех групп институциональных инвесторов.

Значительный интерес видим и со стороны розничных инвесторов. Для нас важно, чтобы сделка "Дом.РФ" показала, что публичный рынок акционерного капитала является доступным источником привлечения средств для государственных компаний.

С другой стороны, IPO компании должно стать для инвесторов наглядным подтверждением привлекательности и надежности вложений в акции госкомпаний. Уверен, что опыт выхода на рынок "Дом.РФ" станет примером успешной сделки и ориентиром для других компаний.

— Какое значение IPO "Дом.РФ" имеет для развития фондового рынка?

— IPO "Дом.РФ" — это событие для фондового рынка. За 20 лет количество выходов госкомпаний на рынок акционерного капитала можно пересчитать по пальцам одной руки. При этом мы уверены, что именно эффективные госкомпании могут стать основой роста фондового рынка. С учетом стратегии "Дом.РФ" капитализация компании может превысить один триллион рублей к 2030 году.

Во-вторых, это прекрасный актив для инвесторов, желающих инвестировать в большие прозрачные компании, лидеры своих отраслей, которые регулярно платят дивиденды.