МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Швеция уже воюет с Россией посредством финансирования и военной поддержки Украины, заявила журналистка и писательница Кристина Форсне в эфире телеканала Swebb TV.
Журналистка подчеркнула, что европейские лидеры продолжают спонсировать Киев ради собственной репутации и несут Украине лишь смерть.
12 ноября, 08:00
В посольстве России в Стокгольме 23 октября прокомментировали планы Швеции поставить Украине многоцелевые истребители Gripen E, заявив, что королевству не привыкать к "нечистоплотным" сделкам: достаточно вспомнить поставки стратегической продукции в фашистскую Германию. Дипломаты добавили, что Стокгольм неизменно выступает в авангарде сторонников накачивания киевского режима вооружениями и наращивания антироссийских санкций.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.