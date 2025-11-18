Рейтинг@Mail.ru
17:08 18.11.2025 (обновлено: 17:28 18.11.2025)
"Сотни миллиардов". В Швеции сделали заявление о войне с Россией
"Сотни миллиардов". В Швеции сделали заявление о войне с Россией
в мире
россия
швеция
украина
в мире, россия, швеция, украина
В мире, Россия, Швеция, Украина
Автомобиль посольства Швеции
Автомобиль посольства Швеции. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Швеция уже воюет с Россией посредством финансирования и военной поддержки Украины, заявила журналистка и писательница Кристина Форсне в эфире телеканала Swebb TV.
"Дипломатическая репутация Швеции утрачена раз и навсегда. Сейчас мы, по сути, находимся в состоянии войны. Мы вбухиваем сотни миллиардов в Украину, в это проигранное дело, и лишь ведем бедных украинцев на плаху", — сказала она.
Журналистка подчеркнула, что европейские лидеры продолжают спонсировать Киев ради собственной репутации и несут Украине лишь смерть.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Швеция раскрыла всю подноготную европейской политики
12 ноября, 08:00
В посольстве России в Стокгольме 23 октября прокомментировали планы Швеции поставить Украине многоцелевые истребители Gripen E, заявив, что королевству не привыкать к "нечистоплотным" сделкам: достаточно вспомнить поставки стратегической продукции в фашистскую Германию. Дипломаты добавили, что Стокгольм неизменно выступает в авангарде сторонников накачивания киевского режима вооружениями и наращивания антироссийских санкций.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
"Войной не завершится". Премьер Швеции предложил опасный план против России
7 ноября, 15:17
 
Заголовок открываемого материала