Верховный суд рассказал, когда можно избежать наказания за неуплату штрафа

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Верховный суд в проекте постановления пленума перечислил основания, на которых можно избежать ответственности за не оплаченный вовремя штраф.

"Необходимо учитывать, что об отсутствии вины могут свидетельствовать обстоятельства, не зависящие от его воли и препятствующие уплате административного штрафа в установленный срок, которые подлежат проверке судьей при рассмотрении дела об административном правонарушении", — говорится в документе.

В перечень попали длительное лечение в стационаре, пребывание в зоне ЧС, ошибки в постановлении и плохо читаемые реквизиты.

В проекте предусматривается, что суд должен проверить, предприняты ли все возможные меры для снятия ареста со счетов и просило ли лицо предоставить отсрочку или рассрочку для оплаты.