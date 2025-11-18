https://ria.ru/20251118/shtraf-2055663688.html
Верховный суд рассказал, когда можно избежать наказания за неуплату штрафа
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Верховный суд в проекте постановления пленума перечислил основания, на которых можно избежать ответственности за не оплаченный вовремя штраф.
"Необходимо учитывать, что об отсутствии вины могут свидетельствовать обстоятельства, не зависящие от его воли и препятствующие уплате административного штрафа в установленный срок, которые подлежат проверке судьей при рассмотрении дела об административном правонарушении", — говорится в документе.
В перечень попали длительное лечение в стационаре, пребывание в зоне ЧС, ошибки в постановлении и плохо читаемые реквизиты.
В проекте предусматривается, что суд должен проверить, предприняты ли все возможные меры для снятия ареста со счетов и просило ли лицо предоставить отсрочку или рассрочку для оплаты.
Пленум по итогу направил проект на доработку в редакционную комиссию.