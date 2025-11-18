Рейтинг@Mail.ru
11:07 18.11.2025 (обновлено: 12:29 18.11.2025)
Верховный суд рассказал, когда можно избежать наказания за неуплату штрафа
Верховный суд в проекте постановления пленума перечислил основания, на которых можно избежать ответственности за не оплаченный вовремя штраф. РИА Новости, 18.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Верховный суд в проекте постановления пленума перечислил основания, на которых можно избежать ответственности за не оплаченный вовремя штраф.
"Необходимо учитывать, что об отсутствии вины могут свидетельствовать обстоятельства, не зависящие от его воли и препятствующие уплате административного штрафа в установленный срок, которые подлежат проверке судьей при рассмотрении дела об административном правонарушении", — говорится в документе.
В перечень попали длительное лечение в стационаре, пребывание в зоне ЧС, ошибки в постановлении и плохо читаемые реквизиты.
В проекте предусматривается, что суд должен проверить, предприняты ли все возможные меры для снятия ареста со счетов и просило ли лицо предоставить отсрочку или рассрочку для оплаты.
Пленум по итогу направил проект на доработку в редакционную комиссию.
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Верховный суд уточнил, кого нельзя арестовывать за нетяжкие преступления
27 мая, 11:34
 
