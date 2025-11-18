Рейтинг@Mail.ru
Главы МИД России и Пакистана высказались о взаимодействии в рамках ШОС - РИА Новости, 18.11.2025
21:41 18.11.2025
Главы МИД России и Пакистана высказались о взаимодействии в рамках ШОС
Главы МИД РФ и Пакистана Сергей Лавров и Мухаммад Исхак Дар подтвердили настрой на взаимодействие стран в ШОС, сообщило российское министерство. РИА Новости, 18.11.2025
в мире, россия, москва, пакистан, сергей лавров, шос
В мире, Россия, Москва, Пакистан, Сергей Лавров, ШОС
Главы МИД России и Пакистана высказались о взаимодействии в рамках ШОС

Главы МИД РФ и Пакистана подтвердили настрой на сотрудничество в ШОС

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Главы МИД РФ и Пакистана Сергей Лавров и Мухаммад Исхак Дар подтвердили настрой на взаимодействие стран в ШОС, сообщило российское министерство.
Переговоры Лаврова с вице-премьером, министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Исхаком Даром, который находился в Москве во главе официальной делегации своей страны для участия в заседании Совета глав правительств (СГП) ШОС, состоялись вечером во вторник.
"На встрече обсуждены основные темы двусторонней повестки дня, а также проведена сверка часов по ключевым международным и региональным вопросам. Подчеркнуто совпадение позиций Москвы и Исламабада по большинству аспектов международной повестки дня. Подтвержден настрой на продолжение конструктивного взаимодействия в ШОС, являющейся ключевым элементом системы безопасности и устойчивого развития в Евразии", - сообщил МИД РФ по итогам встречи.
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с главами делегаций Совета глав государств – членов ШОС - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Путин призвал ШОС выстраивать разветвленную сеть логистических маршрутов
В мире Россия Москва Пакистан Сергей Лавров ШОС
 
 
