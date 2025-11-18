https://ria.ru/20251118/shos-2055852475.html
Главы МИД России и Пакистана высказались о взаимодействии в рамках ШОС
Главы МИД России и Пакистана высказались о взаимодействии в рамках ШОС - РИА Новости, 18.11.2025
Главы МИД России и Пакистана высказались о взаимодействии в рамках ШОС
Главы МИД РФ и Пакистана Сергей Лавров и Мухаммад Исхак Дар подтвердили настрой на взаимодействие стран в ШОС, сообщило российское министерство. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T21:41:00+03:00
2025-11-18T21:41:00+03:00
2025-11-18T21:41:00+03:00
в мире
россия
москва
пакистан
сергей лавров
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055691063_0:233:3088:1969_1920x0_80_0_0_c9737d0cdb45f1cbd0b9845193d1255f.jpg
https://ria.ru/20251118/putin-2055780237.html
россия
москва
пакистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055691063_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_3a92ec594de755eae1c645a8b3af62a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, москва, пакистан, сергей лавров, шос
В мире, Россия, Москва, Пакистан, Сергей Лавров, ШОС
Главы МИД России и Пакистана высказались о взаимодействии в рамках ШОС
Главы МИД РФ и Пакистана подтвердили настрой на сотрудничество в ШОС