Историограф рассказал, как русский разведчик добывал секреты НАТО

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Выдающийся отечественный разведчик-нелегал, Герой России Юрий Шевченко был профессионалом "божьей милостью", добывшим громадное количество материалов по "главному противнику" - США и буквально пачками получавшим документы НАТО с наивысшей степенью секретности, рассказал автор книги о Шевченко, вышедшей в серии "Жизнь замечательных людей" издательства "Молодая гвардия", историограф спецслужб, писатель Александр Бондаренко.

Пресс-конференция, посвященная выходу этой книги, прошла во вторник. Бондаренко рассказал о своих впечатлениях о Юрии Шевченко

"Если говорить об этом человеке, то много очень добрых, хороших слов о нем можно сказать. Я скажу, что было самое в нем поразительное – это был профессионал во всем, чем он занимался. В отличие от современных "эффективных менеджеров", которые делают что угодно, этот человек все делал профессионально. Он был великолепным архитектором - про него говорили, что это второй Ле Корбюзье . Это был прекрасный художник… И он был великолепный разведчик божьей милостью", - сказал Бондаренко.

По его словам, Шевченко получал 30% всей информации, поступавшей в Москву по "главному противнику" - США . У Шевченко осталось 300 томов оперативных дел, отметил Бондаренко.

"А документы под грифом "cosmic", высшая степень секретности в НАТО , он получал буквально пачками. То есть все, что он делал, он делал великолепно. Поэтому вечная, светлая ему память", - добавил историограф.

По словам Бондаренко, в работе над книгой ему очень помогла семья разведчика – вдова Галина Васильевна и две дочери Екатерина и Марианна, благодаря которым Юрия Шевченко удалось показать в повседневной, домашней жизни.

Согласно информации, обнародованной Службой внешней разведки ( СВР РФ , Юрий Шевченко (1939-2020) в 1963 году окончил факультет промышленного строительства Московского архитектурного института по специальности "Архитектор". Он готовился стать профессиональным архитектором, но его пригласили в разведку.

Шевченко, пройдя подготовку для работы с нелегальных позиций, с 1969 года регулярно выезжал в командировки за рубеж для решения разведывательных задач, вел работу с ценными источниками, участвовал в вербовке агентуры, добывал ценную информацию по приоритетной проблематике, в том числе с высшим грифом секретности "cosmic".

Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Нелегал, будучи специально подготовлен, действует в соответствии с разработанной для него до мельчайших деталей легендой, фактически проживая биографию другого человека. Происходит это зачастую в очень тяжелых условиях, а нередко и с риском для жизни.

По информации СВР, Шевченко, выполняя специальные задания в условиях, сопряженных с риском для жизни, проявляя мужество и героизм, реализовал ряд сложнейших острых оперативных комбинаций, создав каналы получения информации, напрямую затрагивающей национальные интересы СССР , а впоследствии и России.

Закрытым указом президента РФ Владимира Путина в мае 2017 года Шевченко было присвоено звание Героя России.