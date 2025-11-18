Рейтинг@Mail.ru
17:32 18.11.2025 (обновлено: 17:52 18.11.2025)
Историограф рассказал, как русский разведчик добывал секреты НАТО
Бондаренко: разведчик Шевченко пачками добывал сверхсекретные документы НАТО

© Фото : пресс-бюро СВР РоссииГерой России Юрий Шевченко
Герой России Юрий Шевченко
© Фото : пресс-бюро СВР России
Герой России Юрий Шевченко. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Выдающийся отечественный разведчик-нелегал, Герой России Юрий Шевченко был профессионалом "божьей милостью", добывшим громадное количество материалов по "главному противнику" - США и буквально пачками получавшим документы НАТО с наивысшей степенью секретности, рассказал автор книги о Шевченко, вышедшей в серии "Жизнь замечательных людей" издательства "Молодая гвардия", историограф спецслужб, писатель Александр Бондаренко.
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Пресс-конференция, посвященная выходу книги "Юрий Шевченко. Жил-был разведчик один" Александра Бондаренко
Пресс-конференция, посвященная выходу книги "Юрий Шевченко. Жил-был разведчик один" Александра Бондаренко
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Пресс-конференция, посвященная выходу книги "Юрий Шевченко. Жил-был разведчик один" Александра Бондаренко
Пресс-конференция, посвященная выходу этой книги, прошла во вторник на площадке пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня" в Москве. Бондаренко рассказал о своих впечатлениях о Юрии Шевченко.
"Если говорить об этом человеке, то много очень добрых, хороших слов о нем можно сказать. Я скажу, что было самое в нем поразительное – это был профессионал во всем, чем он занимался. В отличие от современных "эффективных менеджеров", которые делают что угодно, этот человек все делал профессионально. Он был великолепным архитектором - про него говорили, что это второй Ле Корбюзье. Это был прекрасный художник… И он был великолепный разведчик божьей милостью", - сказал Бондаренко.
По его словам, Шевченко получал 30% всей информации, поступавшей в Москву по "главному противнику" - США. У Шевченко осталось 300 томов оперативных дел, отметил Бондаренко.
"А документы под грифом "cosmic", высшая степень секретности в НАТО, он получал буквально пачками. То есть все, что он делал, он делал великолепно. Поэтому вечная, светлая ему память", - добавил историограф.
По словам Бондаренко, в работе над книгой ему очень помогла семья разведчика – вдова Галина Васильевна и две дочери Екатерина и Марианна, благодаря которым Юрия Шевченко удалось показать в повседневной, домашней жизни.
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Вдова Ю.А. Шевченко Галина на пресс-коференции, посвященной выходу книги "Юрий Шевченко. Жил-был разведчик один" Александра Бондаренко
Вдова Ю.А. Шевченко Галина на пресс-коференции, посвященной выходу книги "Юрий Шевченко. Жил-был разведчик один" Александра Бондаренко
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Вдова Ю.А. Шевченко Галина на пресс-коференции, посвященной выходу книги "Юрий Шевченко. Жил-был разведчик один" Александра Бондаренко
Согласно информации, обнародованной Службой внешней разведки (СВР) РФ, Юрий Шевченко (1939-2020) в 1963 году окончил факультет промышленного строительства Московского архитектурного института по специальности "Архитектор". Он готовился стать профессиональным архитектором, но его пригласили в разведку.
Шевченко, пройдя подготовку для работы с нелегальных позиций, с 1969 года регулярно выезжал в командировки за рубеж для решения разведывательных задач, вел работу с ценными источниками, участвовал в вербовке агентуры, добывал ценную информацию по приоритетной проблематике, в том числе с высшим грифом секретности "cosmic".
Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Нелегал, будучи специально подготовлен, действует в соответствии с разработанной для него до мельчайших деталей легендой, фактически проживая биографию другого человека. Происходит это зачастую в очень тяжелых условиях, а нередко и с риском для жизни.
По информации СВР, Шевченко, выполняя специальные задания в условиях, сопряженных с риском для жизни, проявляя мужество и героизм, реализовал ряд сложнейших острых оперативных комбинаций, создав каналы получения информации, напрямую затрагивающей национальные интересы СССР, а впоследствии и России.
Закрытым указом президента РФ Владимира Путина в мае 2017 года Шевченко было присвоено звание Героя России.
Бронзовый барельеф Шевченко в числе других размещен на монументе отечественным разведчикам всех времен, установленном на территории штаб-квартиры СВР в московском районе Ясенево. К этому монументу "Отечество. Доблесть. Честь", открытому в 2020 году к 100-летию Службы внешней разведки, возлагал цветы Владимир Путин, когда посещал штаб-квартиру СВР. На фоне монумента президент России выступал перед разведчиками.
